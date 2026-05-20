घाटे से ग्रोथ की ओर Ola Electric! 500 करोड़ पर आया नुकसान, अब बैटरी विस्तार पर बड़ा दांव

Ola Electric Report: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हाई लेवल पर बढ़त के साथ बंद हुआ. इस दौरान निवेशकों की खास नजर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के ऊपर बनी रही. इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक के शेयर करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 36.96 रुपये पर पहुंच गए. कंपनी ने अपने Q4FY26 अपडेट में घाटे में कमी, सेवा सुधार और बैटरी विस्तार की बड़ी योजनाओं की जानकारी दी.

कंपनी का कहना है...

कंपनी के मुताबिक, मार्च 2026 की तिमाही में उसका राजस्व घटकर 265 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 611 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस दौरान कंपनी का घाटा काफी कम हुआ. Q4FY26 में शुद्ध घाटा 500 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 870 करोड़ रुपये था. ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसके ग्रॉस मार्जिन में भी सुधार हुआ है. साथ ही ऑपरेटिंग EBITDA घाटा भी पहले की तुलना में कम हुआ है. पूरे FY26 में कंपनी का कुल राजस्व 2,253 करोड़ रुपये रहा, जबकि सालाना शुद्ध घाटा घटकर 1,833 करोड़ रुपये पर आ गया.

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सर्विस क्वालिटी में हुआ सुधार

कंपनी ने ये भी बताया है कि उसकी सर्विस क्वालिटी में बड़ा सुधार देखने को मिला है. अक्टूबर 2025 में जहां ग्राहकों की सर्विस में औसतन 9 दिन लगते थे, वहीं मार्च 2026 तक ये समय घटकर करीब 1 दिन रह गया. वारंटी लागत भी 555 करोड़ रुपये से घटकर सिर्फ 59 करोड़ रुपये रह गई.

बैटरी कारोबार में विस्तार

इस घाटे के बाद अब बैटरी विस्तार कर एक बड़ा दांव खेलने वाली है. ओला इलेक्ट्रिक ने बैटरी कारोबार में बड़ा विस्तार करने की योजना भी बताई है. कंपनी की 6 GWh गीगाफैक्ट्री का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा. कंपनी अगले साल तक बैटरी क्षमता को बढ़ाकर 20 GWh करने की तैयारी में है.

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मांग बढ़ी

इसके अलावा कंपनी ने बताया कि अप्रैल 2026 में उसके वाहन रजिस्ट्रेशन 20 प्रतिशत बढ़े हैं. रोडस्टर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और कंपनी इस सेगमेंट में लगभग 50 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी का दावा कर रही है. ओला इलेक्ट्रिक को उम्मीद है कि FY27 की पहली तिमाही में ऑर्डर दोगुने तक बढ़ सकते हैं. कंपनी का मानना है कि बेहतर सर्विस, मजबूत सप्लाई और बढ़ती मांग से कारोबार को आगे फायदा मिलेगा.

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