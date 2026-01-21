Jio IPO पर आया बड़ा अपडेट, Morgan Stanley व Goldman Sachs चुने गए लीड बैंकर

Reliance jio IPO: रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए तैयारी तेज कर दी हैं. इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार सरकार की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन के मिलने के बाद कंपनी कंपनी अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल करेगी.

दरअसल, भारतीय बाजार नियामक ने बड़े आईपीओ के लिए मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को 5 परसेंट से घटाकर 2.5 परसेंट करने का प्रस्ताव रखा है, जो अभी वित्त मंत्रालय की मंजूरी के अधीन है. रिलायंस जियो भी अपने बड़े आकार को देखते हुए केवल 2.5 परसेंट की हिस्सेदारी को ही लिस्ट करने का प्लान बनाया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो ने अपने आने वाले आईपीओ के लिए मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स को लीड बैंकर के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है.

लीड बैंकर की बड़ी जिम्मेदारी

लीड बैंकर के हाथों ही आईपीओ की कमान होती है, जो IPO के लिए कीमत तय करने से लेकर इसके लिए वैल्यूएशन भी तय करते हैं. सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों का पालन करते हुए सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे कि प्रॉस्पेक्ट्स को तैयार करने में मदद करते हैं. इनके ऊपर शेयर अलॉटमेंट से लिस्टिंग तक की जिम्मेदारी होती है.

कितना होगा आईपीओ का साइज?

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी जियो के 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं. नवंबर में इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने रिलायंस जियो का वैल्यूएशन करीब 180 अरब डॉलर आंका था. इस वैल्यूएशन पर अगर कंपनी अपनी 2.5 परसेंट की हिस्सेदारी बेचती है, तो लगभग 4.5 अरब डॉलर तक जुटाए जा सकते हैं. ऐसे में यह साइज के मामले में पिछले साल आए हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर के आईपीओ को पार कर जाएगा.

