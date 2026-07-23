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हिंदी न्यूज़बिजनेसITR Rules: कम कमाई पर भी लग सकता है जुर्माना, 4 लाख वाले भी हैं इस लिस्ट में शामिल, पढ़ें शर्तें

ITR Rules: कम कमाई पर भी लग सकता है जुर्माना, 4 लाख वाले भी हैं इस लिस्ट में शामिल, पढ़ें शर्तें

ITR Rules: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आने ही वाली है. ऐसे में कम आय होने पर भी इन लोगों के लिए रिटर्न करना होता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Jul 2026 11:32 PM (IST)
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ITR Rules: इनकम टैक्स भरने की आखिरी तिथि अब नजदीक ही है, ऐसे में जिसने भी अब तक ITR फाइल ना किया हो उसे तत्काल प्रभाव से ही कर लेना चाहिए. यदि आपको लगता है कि आपकी आय कम है तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इससे पहले आप कुछ नियम जान लें, इसके बाद ही आगे कुछ करें.

4 लाख की आय पर टैक्स भरें या ना?
आमतौर पर, नई टैक्स व्यवस्था में सालाना आय 4 लाख रुपये और पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर ITR भरना जरूरी होता है. लेकिन कुछ मामलों में कम आय होने पर भी ITR दाखिल करना जरूरी होता है. इन नियमों को हर टैक्स भरने वाले और ना भरने वाले दोनों के लिए जान लेना बेहद जरूरी है.

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इन स्थितियों में ITR भरना है जरूरी है
यदि आप नहीं जानते हैं कि ITR भरना किन स्थितियों में जरूरी है, तो आइये हम आपको बताते हैं.

  • अगर आपके वित्त वर्ष में आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा है तो ITR दाखिल करना होगा.
  • अगर आपने अपने या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है तब भी ITR भरना होगा.
  • यदि पूरे साल में आपका बिजली बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा आता है तो आपके लिए ITR भरना जरूरी होगा.
  • अगर आपके पास विदेश में कोई संपत्ति है, किसी विदेशी कंपनी में निवेश है या किसी विदेशी बैंक खाते को संचालित करने का अधिकार है, तब भी आपके लिए ITR भरना जरूरी है.

अब तक भरे जा चुके ITR
आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं. सिर्फ 21 जुलाई को ही 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ITR भरा है. ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. अगर आप अब भी ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं तो अब भी समय है वक्त रहते इनकम टैक्स भर दें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 23 Jul 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
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