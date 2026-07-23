Used Oil: क्या आप जानते हैं कि आप जो तेल हर रोज खा रहे हैं वो इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहां पर दो सालों में करीब 46 लाख लीटर इस्तेमाल किए हुए तेल को जब्त किया गया है. ये मामला सामने आने के बाद लोगों की सेहत और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. आइये जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल कर्नाटक सरकार ने पिछले दो सालों में करीब 46 लाख लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाने वाला तेल (Used Cooking Oil) जब्त किया है. ये अभियान लोगों की सेहत की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है. सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और कई और खाने- पीने वाली जगहों पर निगरानी भी बढ़ा दी है. अधिकारियों की टीमें नियमित जांच कर रही हैं ताकि खाना बनाने में बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल का दोबारा उपयोग न हो.

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चार एजेंसियों ने मिलकर किया काम

साल 2024 से 2026 के बीच कर्नाटक में करीब 45.9 लाख लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल इकट्ठा किया गया. ये काम FSSAI से मान्यता प्राप्त चार एजेंसियों ने किया. ये एजेंसियां होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य कारोबारियों से इस्तेमाल किया हुआ तेल खरीदती हैं और RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) योजना के तहत उसे अधिकृत कंपनियों को भेजती हैं, जहां उससे बायोडीजल बनाया जाता है.

क्या बोले अधिकारी

वहीं इस मामले पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि, कई छोटे होटल और खाने-पीने की दुकानें अपना इस्तेमाल किया हुआ तेल बड़े होटल, कारोबारियों या एग्रीगेटर्स को दे देती हैं. इसके बाद ये तेल FSSAI की मान्यता प्राप्त एजेंसियों तक पहुंचाया जाता है, ताकि इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सके और दोबारा खाने में इस्तेमाल न हो.

बीमारियों का गढ़ है ये तेल

बता दें कि एक ही तेल को कई बार गर्म करके इस्तेमाल करने से उसमें ट्रांस फैट और अन्य हानिकारक तत्व बढ़ जाते हैं. इससे दिल की बीमारी, कैंसर और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल और खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वो इस्तेमाल किया हुआ तेल केवल अधिकृत RUCO एजेंसियों को ही दें और खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें.

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