Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
Petrol- Diesel Price Today 10 August 2026: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार रेट लिस्ट मौजूद है.
Petrol- Diesel Price Today 10 August 2026: देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.20 प्रति लीटर पर बिक रहा है. अगर आपको अलग- अलग शहर के पेट्रोल और डीजल के भाव के बारे में जानना है तो आप यहां से पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.
शहर अनुसार, पेट्रोल रेट लिस्ट-
|शहर का नाम
|पेट्रोल का दाम (रुपए में)
|अहमदाबाद
|₹102.15
|बैंगलोर
|₹111.68
|चेन्नई
|₹107.76
|गुडगाँव
|₹102.97
|हैदराबाद
|₹115.69
|जयपुर
|₹113.19
|कोलकाता
|₹113.51
|लखनऊ
|₹101.86
|मुंबई
|₹111.21
|नई दिल्ली
|₹102.12
|नोएडा
|₹101.96
|पुणे
|₹112.02
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शहर अनुसार, डीजल रेट लिस्ट-
|शहर का नाम
|डीजल का दाम (रुपए में)
|अहमदाबाद
|₹98.27
|बैंगलोर
|₹99.56
|चेन्नई
|₹99.55
|गुडगाँव
|₹95.64
|हैदराबाद
|₹103.82
|जयपुर
|₹98.25
|कोलकाता
|₹99.82
|लखनऊ
|₹95.36
|मुंबई
|₹97.83
|नई दिल्ली
|₹95.2
|नोएडा
|₹95.44
|पुणे
|₹98.66
क्या बढ़ जाएगा पेट्रोल- डीजल का दाम?
फिलहाल तो देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही हैं. आखिरी बार 25 मई को कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की स्थिति के आधार पर आगे चलकर दामों में उतार-चढ़ाव हो सकता है. अभी के लिए गाड़ी चलाने वालों के लिए राहत की बात यही है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई नई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है.
कैसे चेक करें पेट्रोल शुद्ध है या नहीं?
पेट्रोल की शुद्धता जांचने के लिए आप पेट्रोल पंप पर फिल्टर पेपर टेस्ट या डेंसिटी चेक करवा सकते हैं. फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की बूंद डालने पर यदि वह बिना दाग छोड़े पूरी तरह उड़ जाए, तो पेट्रोल शुद्ध है. इसके अलावा, पेट्रोल का मानक घनत्व 720 से 775 किलोग्राम प्रति घन मीटर के बीच होना चाहिए. इससे पता चलता है कि पेट्रोल में कोई मिलावट नहीं है.
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