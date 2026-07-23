Business Ideas: 500 रुपए से शुरू करें ये 8 बिजनेस, लाखों रुपए तक होगी कमाई, बस करना होगा ये काम

Low Investment Business: अगर आप कम पूंजी में अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अच्छी है. आज के समय में भी कई ऐसे छोटे बिजनेस हैं, जिसे आप बिना किसी बड़ी दुकान या भारी निवेश के घर से ही शुरू कर सकते हैं. सही योजना, मेहनत और लगातार काम करने के तरीके से इन्हें आगे चलकर धीरे-धीरे बड़े कारोबार में बदला जा सकता है.

इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इनमें से कई बिजनेस घर बैठे मोबाइल और इंटरनेट की मदद से भी शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 8 बिजनेस आइडिया, जिन्हें आप सिर्फ 500 रुपये के बजट में शुरू कर सकते हैं.

500 रुपये में शुरू होने वाले 8 बिजनेस

डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाकर छोटे कारोबारियों को बेच सकते हैं.

घर पर रुई की बत्ती बनाकर आप मंदिरों और दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं.

हैंडमेड ब्रेसलेट और ज्वेलरी बनाकर भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से बेच सकते हैं.

घर में बने स्नैक्स जैसे मठरी, पापड़ या नमकीन तैयार कर आसपास के दुकान या बाजार के ग्राहकों को बेच सकते हैं.

आप घर पर पॉपकॉर्न तैयार कर उसे पैकेट में पैकिंग करके आसपास की दुकानों में या मार्केट में एक स्टॉल के जरिए बेच सकते हैं.

डिजिटल इनविटेशन कार्ड बनाकर आप ऑनलाइन बेच सकते हैं. यानी आप Canva जैसे टूल की मदद से शादी, बर्थडे और अन्य कार्यक्रमों के डिजिटल कार्ड बनाकर बेच सकते हैं.

WhatsApp Reselling के जरिए आप बिना स्टॉक रखे ही प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन कमा सकते हैं. यानी Meesho या अन्य रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट शेयर कर कमाई करें.

आप कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग के जरिए फ्रीलांस सर्विस शुरू कर सकते हैं. यानी आप यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखकर भी एक अच्छी कमाई कर सकते हैं.

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कैसे बढ़ाएं अपना छोटा बिजनेस?

शुरुआत में ऑर्डर मिलने के बाद ही सामान तैयार करें, ताकि किसी भी तरह का नुकसान न हो.

ग्राहकों तक पहुंचने के लिए लिए WhatsApp Business, Instagram और Facebook जैसे फ्री प्लेटफॉर्म को अपने इस्तेमाल में लाएं.

शुरुआती कमाई को खर्च करने की बजाय उसे दोबारा उसी बिजनेस में निवेश करें.

ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और समय पर डिलीवरी डेकार उनका भरोसा जीतें.

अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वॉलिटी पर हमेशा ध्यान दें.

किन बातों का रखें ध्यान?

ऐसा बिजनेस चुनें जिसमें आपकी रुचि हो.

शुरुआत में हमेशा छोटे स्तर से करें और धीरे-धीरे कारोबार बढ़ाएं.

लागत और कमाई का पूरा हिसाब हमेशा ध्यान में रखें.

सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचें.

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