साबुन-बिस्किट होंगे महंगे, कई बड़े FMCG ब्रांड्स की दाम बढ़ाने की तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डाबर और गोदरेज कंज्यूमर भी चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ाने को तैयार.

FMCG Brands Price Hike: देश की कुछ बड़ी FMCG कंपनियां सितंबर के महीने में अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे आपकी रसोई का बजट गड़बड़ा सकता है. कीमतों में यह बढ़ोतरी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से की जा रही है. कच्चे माल (चीनी, पाम ऑयल) की इस बीच कीमतें बढ़ी हैं, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ा है. ऐसे में कंपनियों पर मार्जिन बचाने का भारी दबाव है. जून तिमाही में, FMCG सेक्टर ने कीमतों में औसतन लगभग 2-5% का इजाफा किया था. मौजूदा तिमाही में मार्जिन बचाने के लिए FMCG सेक्टर 'श्रिंकफ्लेशन' (प्रोडक्ट का वजन कम करना) या चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने जैसे कदम उठा रहा है.

किन ब्रांड्स पर होगा असर?

Britannia Industries- कंपनी बिस्किट के पैकेटों की कीमत सीधे बढ़ाने के बजाय Shrinkflation का सहारा लेगी. इसके तहत, 5 और 10 रुपये वाले बिस्किट्स के पैकेटों की कीमत वही रहेगी, लेकिन वजन में प्रति ग्राम कटौती की जाएगी.

ब्रिटानिया के MD और CEO रक्षित हरगवे ने अर्निंग्स कॉल में कहा, "इस तिमाही में आगे चलकर आपको कुछ और असर देखने को मिलेगा. अगर जून तिमाही में कुल असर 1 परसेंट था, तो शायद आपको 1.5-2 परसेंट का और असर देखने को मिल सकता है. कंपनी ने कहा कि पहली तिमाही में कीमतों की वजह से हुई उसकी ग्रोथ मुख्य रूप से 'श्रिंकफ्लेशन' (shrinkflation) से आई है और उसे मौजूदा तिमाही में कीमतों से जुड़े और कदम उठाए जाने की उम्मीद है.

Hindustan Unilever Ltd (HUL)- कंपनी सर्फ एक्सेल और रिन जैसे डिटर्जेंट, लक्स-डव जैसे नहाने के साबुन, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क जैसे शैम्पू के ब्रांड्स और टूथपेस्ट की कीमतें बढ़ा सकती है, जिनकी आवश्यकता हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है.

ये कंपनियां भी बढ़ाएंगी कीमतें

दूसरी ऐसा एफएमसीजी कंपनियां, जो कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं उनमें Dabur और Godrej Consumer Products जैसी अन्य दिग्गज कंपनियां भी हैं, जो इस तिमाही में कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट कैटेगरी में चीजों की कीमतें बढ़ाने वाली हैं. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जून तिमाही में कीमतों में औसतन लगभग 5% की बढ़ोतरी की थी. बत दें कि इस वक्त एफएमसीजी कंपनियां मानसून की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतों और अल नीनो (El Nino) के संभावित असर पर पैनी नजरें बनाए हुए हैं.

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