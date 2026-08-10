मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससाबुन-बिस्किट होंगे महंगे, कई बड़े FMCG ब्रांड्स की दाम बढ़ाने की तैयारी

साबुन-बिस्किट होंगे महंगे, कई बड़े FMCG ब्रांड्स की दाम बढ़ाने की तैयारी

FMCG Price Hike: सितंबर का महीना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्याेंकि इस दौरान कई FMCG उत्पादों की कीमतें बढ़ने वाली है. इसके चलते बिस्किट से लेकर साबुन तक महंगे हो जाएंगे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 10 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डाबर और गोदरेज कंज्यूमर भी चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ाने को तैयार.

FMCG Brands Price Hike: देश की कुछ बड़ी FMCG कंपनियां सितंबर के महीने में अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे आपकी रसोई का बजट गड़बड़ा सकता है. कीमतों में यह बढ़ोतरी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से की जा रही है. कच्चे माल (चीनी, पाम ऑयल) की इस बीच कीमतें बढ़ी हैं, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ा है. ऐसे में कंपनियों पर मार्जिन बचाने का भारी दबाव है. जून तिमाही में, FMCG सेक्टर ने कीमतों में औसतन लगभग 2-5% का इजाफा किया था. मौजूदा तिमाही में मार्जिन बचाने के लिए FMCG सेक्टर 'श्रिंकफ्लेशन' (प्रोडक्ट का वजन कम करना) या चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने जैसे कदम उठा रहा है. 

किन ब्रांड्स पर होगा असर?

Britannia Industries- कंपनी बिस्किट के पैकेटों की कीमत सीधे बढ़ाने के बजाय Shrinkflation का सहारा लेगी. इसके तहत, 5 और 10 रुपये वाले बिस्किट्स के पैकेटों की कीमत वही रहेगी, लेकिन वजन में प्रति ग्राम कटौती की जाएगी. 

ब्रिटानिया के MD और CEO रक्षित हरगवे ने अर्निंग्स कॉल में कहा, "इस तिमाही में आगे चलकर आपको कुछ और असर देखने को मिलेगा. अगर जून तिमाही में कुल असर 1 परसेंट था, तो शायद आपको 1.5-2 परसेंट का और असर देखने को मिल सकता है. कंपनी ने कहा कि पहली तिमाही में कीमतों की वजह से हुई उसकी ग्रोथ मुख्य रूप से 'श्रिंकफ्लेशन' (shrinkflation) से आई है और उसे मौजूदा तिमाही में कीमतों से जुड़े और कदम उठाए जाने की उम्मीद है.

Hindustan Unilever Ltd (HUL)-  कंपनी सर्फ एक्सेल और रिन जैसे डिटर्जेंट, लक्स-डव जैसे नहाने के साबुन, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क जैसे शैम्पू के ब्रांड्स और टूथपेस्ट की कीमतें बढ़ा सकती है, जिनकी आवश्यकता हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है. 

ये कंपनियां भी बढ़ाएंगी कीमतें

दूसरी ऐसा एफएमसीजी कंपनियां, जो कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं उनमें Dabur और Godrej Consumer Products जैसी अन्य दिग्गज कंपनियां भी हैं, जो इस तिमाही में कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट कैटेगरी में चीजों की कीमतें बढ़ाने वाली हैं. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जून तिमाही में कीमतों में औसतन लगभग 5% की बढ़ोतरी की थी. बत दें कि इस वक्त एफएमसीजी कंपनियां मानसून की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतों और अल नीनो (El Nino) के संभावित असर पर पैनी नजरें बनाए हुए हैं. 

ये भी पढ़ें:

पति-पत्नी दोनों हैं सरकारी कर्मचारी? जानें किसे है HRA क्लेम करने का अधिकार 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
FMCG FMCG Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
साबुन-बिस्किट होंगे महंगे, कई बड़े FMCG ब्रांड्स की दाम बढ़ाने की तैयारी
साबुन-बिस्किट होंगे महंगे, कई बड़े FMCG ब्रांड्स की दाम बढ़ाने की तैयारी
बिजनेस
पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
Petrol- Diesel Price Today: पेट्रोल 102 रुपए, डीजल ने भी तोड़ा 100 का नोट, जानें आज आपके शहर में क्या है भाव
बिजनेस
पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो होगा नुकसान
पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो होगा नुकसान
बिजनेस
PPF, SCSS या सुकन्या: सालाना 1.5 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा सबसे तगड़ा रिटर्न?
PPF, SCSS या सुकन्या: सालाना 1.5 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा सबसे तगड़ा रिटर्न?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
बिहार
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
इंडिया
अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
अब दोबारा से होगी RG कर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget