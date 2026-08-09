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हिंदी न्यूज़बिजनेसपुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो होगा नुकसान

पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो होगा नुकसान

Credit Card Tips: अगर आप लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक उसे बंद करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे बंद करने से पहले इसके नुकसान के बारे में जान लें

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Aug 2026 09:06 PM (IST)
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  • क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले फायदे-नुकसान अवश्य समझें।

Credit Card Tips: आजकल ज्यादातर लोग अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते हैं. खासकर वो लोग जो शॉपिंग करने के दीवाने होते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग अपने पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं तो पुराने वाले का या तो इस्तेमाल कम करने लगते हैं या फिर उसे बंद ही कर देते हैं, लेकिन काफी कम लोग ही जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को अचानक बंद करना सही नहीं है. इसका सीधा असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है. 

क्रेडिट कार्ड बंद होने पर क्या होगा असर?

अगर आप लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक उसे बंद करने के बारे में सोच रहे हैं तो जान लें, आपके क्रेडिट कार्ड बंद करने की वजह से आपकी कुल क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है. ऐसे में अगर आप अपने बाकी क्रेडिट कार्ड का उपयोग ज्यादा करते हैं ऐसे आपकी लिमिट के मुकाबले खर्च बढ़ जाते हैं और इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है.

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क्रेडिट रिकॉर्ड को मजबूत बनाता है क्रेडिट कार्ड

  • आपका पुराना क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट रिकॉर्ड को मजबूत बनाता है.
  • ऐसे में अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पहले के मुकाबले छोटी हो सकती है.
  • साथ ही इसका असर आगे चलकर जब आपको लोन की जरूरत पड़ेगी तब होगा.
  • इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड लेने में भी दिक्कत हो सकती है.
  • वहीं केडिट स्कोर बनाते समय सभी क्रेडिट अकाउंट्स की भी जानकारी देखी जाती है.
  • अगर कोई पुराना क्रेडिट कार्ड बंद हो तो उससे क्रेडिट प्रोफाइल में बदलाव दिख सकता है.
  • इसका भी असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है.

क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले रखें कुछ बात ध्यान

ध्यान रखें, अगर आप अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने की योजना बना रहे हैं तो पहले ही कुछ जरूरी बातों के बार में जानकारी ले लीजिए. सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले इसका फायदे और नुकसान के बारे में समझना चाहिए, ताकि आपके क्रेडिट स्कोर पर किसी प्रकार का कोई असर न पड़ें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Credit Score Credit Card
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