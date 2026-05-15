Shocking Inflation Fact: 1947 में आजाद हुआ भारत आज एक नए और विकसित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है. इस दौरान देश में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव महंगाई का है, क्योंकि जो सामान आजादी के समय कुछ पैसों में मिलता था, वहीं सामान आज के समय में गई गुना महंगा मिल रहा है. अगर हम बात करें पेट्रोल-डीजल के दाम की तो इसमें काफी बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है. क्या आपको पता है कि आजादी के समय में पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिलता था?

आजादी के समय कितनी थी कीमत?

साल 1947 में हमारे कई जरूरत की चीजें बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाती थी. अगर बात करें पेट्रोल की कीमत की तो उस समय करीब 25 पैसे प्रति लीटर थी. यानी कुछ ही पैसे में पेट्रोल मिल जाता था, लेकिन समय के साथ जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था बदली, वैसे ही दाम भी बढ़ते चले गए और डीजल की कीमत 15 से 20 पैसे प्रति लीटर थी.

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आज कितने हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम?

बता दें कि आज देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है. जिसके बाद राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97.91 रुपए और एक लीटर डीजल की कीमत 90.78 रुपए हो गई है.

क्यों बढ़ती जा रही हैं कीमतें?

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं जैसे टैक्स, कच्चे तेल की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति में किल्लत बनी हुई है, जिसका सीधा असर कीमतों पर दिख रहा है. कुछ समय पहले तक जो कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, वह अब 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है.

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75 साल में कितना बदल गया भारत?

अगर हम तुलना करें तो आजादी के समय और आज के समय में लगभग हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है. रिपोट्स के मुताबिक, कई रोजमर्रा की चीजें जो पहले कुछ पैसों में मिलती थी. अब वहीं चीजें खरीदने के लिए 100 रुपये या उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं. मतलब साफ है कि आजादी के समय में और आज के समय में जीमन आसमान का फर्क आ गया है.