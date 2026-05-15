LPG पर राहत की खबर, होर्मुज पार कर भारत आ रहे दो जहाज, इनमें कितनी गैस है? जानिए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दो एलपीजी जहाज़ों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार किया.

एक जहाज़ कतर से 20,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा.

दूसरा जहाज़ वियतनाम से न्यू मंगलुरु के लिए एलपीजी ले जा रहा.

होर्मुज़ से होकर अब तक 13 एलपीजी जहाज़ भारत पहुंच चुके हैं.

LPG Supply through Hormuz: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इसके चलते देश में पेट्रोल-डीजल व सीएनजी के बढ़े हुए दाम के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. पिछले 24 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को सुरक्षित तरीके से पार कर दो जहाज भारत आ रहे हैं. इन दो बड़े जहाजों में कुल 66392 मीट्रिक टन रसोई गैस (LPG) ठसाठस भरी हुई है.

कतर से गैस लेकर आ रहा सिमी

सरकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला LPG कैरियर 'सिमी' (Symi) बुधवार को होर्मुज से होकर गुजरा. इस जहाज में 21 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें आठ यूक्रेनी और 13 फिलिपीनी शामिल हैं. लगभग 20,000 टन लिक्विड प्रोपेन और ब्यूटेन से लदे इस टैंकर के शनिवार को गुजरात में कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है. यह जहाज कतर के रास लफान टर्मिनल से गैस लेकर निकला है.



LPG लेकर NV सनशाइन भी अपने रास्ते

कुकिंग गैस ले जा रहा एक और वियतनाम के झंडे वाला NV सनशाइन गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रा और अब रास अल कुह TSS से बाहर निकल गया है. यह जहाज न्यू मंगलुरु पोर्ट के रास्ते है और इसके 18 मई को पहुंचने की उम्मीद है.

होर्मुज होकर अब तक 13 जहाज पहुंचे भारत

होर्मुज को क्रॉस करने वाले जहाज की पहचान 'सिमी' (Symi) के रूप में हुई है. यह मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक जहाज है, जो LPG ले जा रहा है. यह होर्मुज से होकर गुजरने वाला 11वां LPG टैंकर है और बाकी बचा एक जहाज कच्चा तेल (Crude Oil) का टैंकर था. Marinetraffic के अनुसार, लगभग 46000 टन कुकिंग गैस से लदे इस जहाज का गंतव्य न्यू मंगलुरु बंदरगाह है.

अधिकारियों ने बताया कि जहाजों का सुरक्षित गुजरना DG Shipping (देश का समुद्री नियामक), विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच आपसी तालमेल से संभव हो पाया है. इसके साथ ही, LPG ले जाने वाले 12 जहाज भारत पहुंच चुके हैं और एक कच्चे तेल का टैंकर था. फिलहाल, भारत के झंडे वाले 13 जहाज फ़ारसी खाड़ी (Persian Gulf) में मौजूद हैं और संघर्ष-ग्रस्त होर्मुज को पार करने का इंतजार कर रहे हैं.

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