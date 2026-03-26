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हिंदी न्यूज़बिजनेसयूएस से वॉर के बीच ईरान ने खोले 'मित्र देशों' के लिए हॉर्मुज के दरवाजे, भारत समेत इन 5 देशों के नाम

यूएस से वॉर के बीच ईरान ने खोले 'मित्र देशों' के लिए हॉर्मुज के दरवाजे, भारत समेत इन 5 देशों के नाम

ईरान ने गुरुवार को कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बावजूद उसने भारत समेत अपने मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रांजिट रूट को खोल दिया है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 11:34 AM (IST)
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West Asia Tensions: अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग का सामना कर रहे ईरान के हालिया कदमों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजे गए 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को ईरान ने खारिज करते हुए उसे मजाक करार दिया, जिसके बाद ट्रंप ने हमले तेज करने की चेतावनी दी है. इस बीच एलपीजी संकट से जूझ रहे भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है.

मित्र देशों के लिए खुले होर्मुज के दरवाजे

ईरान ने गुरुवार को कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बावजूद उसने भारत समेत अपने मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रांजिट रूट को खोल दिया है. यह भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, खासकर ऐसे समय में जब रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 के बाद पहली बार ईरान से एलपीजी कार्गो खरीदा है. इससे पहले 2019 में पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से ऊर्जा आयात पूरी तरह रोक दिया था.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए ईरान से तेल और गैस खरीद पर 30 दिनों की छूट देने का ऐलान किया था.

इन पांच देशों को राहत

मुंबई स्थित ईरान के कॉन्सुलेट जनरल की ओर से जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को दी गई है.

अराघची का यह बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस अहम समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की अपील की थी.

गौरतलब है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को करीब चार हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक शांति के कोई संकेत नहीं मिले हैं. ऐसे में वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच होर्मुज मार्ग का खुलना कई देशों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच क्रूड ऑयल उछलकर फिर 100 डॉलर के पार, होर्मुज पर रोक ने बढ़ाई चिंता

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Iran Foreign Minister Strait Of Hormuz
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