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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Today: रामनवमी पर बैंक जाने का है प्लान, पहले जान लीजिए आज आपके शहर का ब्रांच खुलेगा या नहीं

Bank Holiday Today: रामनवमी पर बैंक जाने का है प्लान, पहले जान लीजिए आज आपके शहर का ब्रांच खुलेगा या नहीं

अगर आप आज यानी 26 मार्च को किसी बैंक से जुड़ा काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जांच लेना जरूरी है कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं. आइए जानते हैं, कहां-कहां बैंक बंद रहने वाले हैं?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 10:39 AM (IST)
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Bank Holiday 26 March: अगर आप आज यानी 26 मार्च को किसी बैंक से जुड़ा काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जांच लेना जरूरी है कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं. आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है.

जिसके चलते कई जगहों पर बैंक बंद करने का फैसला लिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छुट्टियों की लिस्ट पहले ही जारी कर देती है. आइए जानते हैं, आज कौन-कौन से शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं?

इन राज्यों में बैंक रहेंगे बंद

रामनवमी के कारण देश के कई राज्यों में आज बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको आज बैंक ब्रांच जाने से बचना चाहिए. 

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोच्चि और श्रीनगर जैसे शहरों में बैंक खुले रहेंगे. जहां बैंकों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा.

27 मार्च को भी कुछ जगहों पर रहेगी छुट्टी

रामनवमी को लेकर कल यानी 27 मार्च को भी कुछ जगहों पर बैंकों में छुट्टी दी गई है. आरबीआई की छुट्टी कैलेंडर के अनुसार हैदराबाद, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक और विजयवाड़ा में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

इसके साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बैंक शाखाएं नहीं खुलेंगी. जिससे वहां लोगों को अपने काम के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ सकता है.

ऑनलाइन सेवाएं रहेगी जारी

छुट्टियों के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी. ग्राहक मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के जरिए अपने जरूरी काम जैसे पैसे ट्रांसफर, बैलेंस चेक या बिल पेमेंट आसानी से कर सकेंगे. हालांकि, जिन कामों के लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत होती है, वैसे काम नहीं हो पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: Stock Market Closed Today: आज शेयर मार्केट में नहीं होगी ट्रेडिंग, जानें किस वजह से बंद है बाजार...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
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