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हिंदी न्यूज़बिजनेसरिटायरमेंट के बाद नहीं चाहिए टेंशन तो अपनाएं ये आसान टिप्स, ऐसे करेंगे प्लानिंग तो नहीं होगी कोई परेशानी; जानिए डिटेल

रिटायरमेंट के बाद नहीं चाहिए टेंशन तो अपनाएं ये आसान टिप्स, ऐसे करेंगे प्लानिंग तो नहीं होगी कोई परेशानी; जानिए डिटेल

रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी जीने का सपना लगभग हर किसी का होता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर तैयारी करना जरूरी होता है. आइए जानते हैं, इस बारे में...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 11:05 AM (IST)
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Retirement Planning Tips: रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी जीने का सपना लगभग हर किसी का होता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर तैयारी करना जरूरी होता है. जैसे-जैसे रिटायरमेंट करीब आती है, वैसे-वैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करना और भी अहम हो जाता है.

अगर आप भी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए. ताकि आगे आपको किसी तरह की परेशानी न हो. आइए जानते हैं, इस बारे में...

रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियल स्थिति समझें

रिटायरमेंट के करीब पहुंचते समय सबसे जरूरी होता है अपनी पूरी आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगाना. इसके लिए अपनी बचत, पेंशन और अलग-अलग निवेश को एक साथ देखकर समझना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा जमा हुआ है.

साथ ही आगे के खर्च का भी अंदाजा लगाना चाहिए. अगर कहीं कमी दिखे तो समय रहते अपनी योजना में बदलाव किया जा सकता है. 

अपनी आदतों में करें बदलाव

अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो, अपनी खर्च करने की आदतों में बदलाव शुरू कर देना चाहिए. गैरी जरूरी खर्च जैसे अक्सर बाहर खाना, मूवी देखना, महंगे कपड़े और सामान खरीदना इस पर रोक लगानी चाहिए या फिर इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए.

रिटायरमेंट के बाद आपके पास सीमित पैसों का संसाधन ही रहता है, इसलिए अपने खर्चों को संभालना जरूरी हो जाता है. 

हेल्थ खर्च के लिए पहले से तैयारी जरूरी

रिटायरमेंट की उम्र आते-आते स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें बढ़ जाती हैं और मेडिकल खर्च भी ज्यादा हो सकता है. इसलिए पहले से इसकी तैयारी करना जरूरी है. इसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना समझदारी भरा कदम है.

साथ ही अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग से इमरजेंसी मेडिकल फंड बनाकर रखना भी जरूरी है. ताकि जरूरत के समय आर्थिक दबाव न पड़े. इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह वित्तीय सलाहाकर भी देते हैं. यह कठिन समय में आपकी सहायता करता है और आपको परेशानी से बचाता है. 

यह भी पढ़ें: Bank Holiday Today: रामनवमी पर बैंक जाने का है प्लान, पहले जान लीजिए आज आपके शहर का ब्रांच खुलेगा या नहीं

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Retirement Planning Tips How To Plan Retirement Finances
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