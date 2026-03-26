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Retirement Planning Tips: रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी जीने का सपना लगभग हर किसी का होता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर तैयारी करना जरूरी होता है. जैसे-जैसे रिटायरमेंट करीब आती है, वैसे-वैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करना और भी अहम हो जाता है.

अगर आप भी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए. ताकि आगे आपको किसी तरह की परेशानी न हो. आइए जानते हैं, इस बारे में...

रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियल स्थिति समझें

रिटायरमेंट के करीब पहुंचते समय सबसे जरूरी होता है अपनी पूरी आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगाना. इसके लिए अपनी बचत, पेंशन और अलग-अलग निवेश को एक साथ देखकर समझना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा जमा हुआ है.

साथ ही आगे के खर्च का भी अंदाजा लगाना चाहिए. अगर कहीं कमी दिखे तो समय रहते अपनी योजना में बदलाव किया जा सकता है.

अपनी आदतों में करें बदलाव

अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो, अपनी खर्च करने की आदतों में बदलाव शुरू कर देना चाहिए. गैरी जरूरी खर्च जैसे अक्सर बाहर खाना, मूवी देखना, महंगे कपड़े और सामान खरीदना इस पर रोक लगानी चाहिए या फिर इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए.

रिटायरमेंट के बाद आपके पास सीमित पैसों का संसाधन ही रहता है, इसलिए अपने खर्चों को संभालना जरूरी हो जाता है.

हेल्थ खर्च के लिए पहले से तैयारी जरूरी

रिटायरमेंट की उम्र आते-आते स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें बढ़ जाती हैं और मेडिकल खर्च भी ज्यादा हो सकता है. इसलिए पहले से इसकी तैयारी करना जरूरी है. इसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना समझदारी भरा कदम है.

साथ ही अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग से इमरजेंसी मेडिकल फंड बनाकर रखना भी जरूरी है. ताकि जरूरत के समय आर्थिक दबाव न पड़े. इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह वित्तीय सलाहाकर भी देते हैं. यह कठिन समय में आपकी सहायता करता है और आपको परेशानी से बचाता है.

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