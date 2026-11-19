Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंटेल ने नवंबर में फिर कर्मचारी निकाले, लागत घटा रही.

पिछले दो सालों में हजारों नौकरियां खत्म हुईं, संख्या घटी.

सीईओ टैन लागत घटा रहे, AI प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही.

अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी इंटेल (Intel) ने नवंबर में और भी लोगों को काम से निकाला है. कंपनी लगातार अपनी लागत कम करने, कामकाज को सरल बनाने और अपने संघर्षरत कारोबार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. इस क्रम में कई पोस्ट खत्म किए जा रहे हैं, कई लोग काम से निकाले जा रहे हैं. यह छंटनी CEO लिप-बू टैन की देखरेख में हो रही है.

'बिजनेस इनसाइडर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2026 से शुरू हुई इस छंटनी का असर इंटेल के ग्लोबल IT वर्कफोर्स पर पड़ा है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि हाल ही में हुई छंटनी से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं या किन टीमों में छंटनी की गई है.

पिछले दो सालों में कंपनी पहले ही हजारों नौकरियां खत्म कर चुकी है. इंटेल के एक प्रवक्ता के हवाले से 'बिजनेस इनसाइडर' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''एक अधिक केंद्रित और कुशल कंपनी बनने की हमारी व्यापक रणनीति के तहत हम लगातार अपने वर्कफोर्स का आकलन करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी प्राथमिकताएं और संसाधन सही ढंग से व्यवस्थित हों.''

इंटेल में घट रही लोगों की संख्या

इंटेल में पिछले दो सालों और अब हुई छंटनी के चलते कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी आई है. कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, सितंबर के अंत में इंटेल के पास 81,100 कर्मचारी थे, जबकि 2025 के अंत में यह संख्या 85,100 थी. इसका मतलब है कि साल के पहले नौ महीनों में 4,000 कर्मचारियों की कमी आई है.

इससे पहले जुलाई 2026 में कंपनी ने अपने डेटा सेंटर और एआई (Data Center and AI) समूह में भी छंटनी की थी. सीईओ लिप-बू टैन के कार्यभार संभालने के बाद जुलाई 2025 में कंपनी ने बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की योजना बनाई थी, जिसमें अमेरिका में 5,000 से अधिक नौकरियों में कटौती और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सीमित करना शामिल था.

क्यों कंपनी से निकाले जा रहे लोग?

सीईओ लिप-बू टैन कंपनी के खर्चों को कम करने, प्रबंधन के अनावश्यक स्तरों को हटाने और कम प्राथमिकता वाली परियोजनाओं से संसाधन हटाने पर काम कर रहे हैं. कंपनी इन दिनों विनिर्माण में देरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चिप बाजार में एनवीडिया (Nvidia) और एएमडी (AMD) जैसे प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ने के बाद इंटेल अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता वापस पाने की कोशिश कर रहा है.

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