Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेलंगाना आयोग ने यूपीआई धोखाधड़ी पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया.

महिला के खाते से ₹55,000 अनाधिकृत रूप से निकाले गए थे.

आयोग ने कहा, सिर्फ पिन से लेनदेन ग्राहक की सहमति नहीं.

बैंक को ₹55,000 और ₹30,000 मुआवजा लौटाने का आदेश.

अगर आप भी रोजमर्रा के लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. अकसर ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर ठगी की घटना होने के बाद बैंक यह कहकर रिफंड देने से मना कर देते हैं कि ट्रांजैक्शन ग्राहक के यूपीआई पिन डालने से हुआ है इसलिए गलती भी ग्राहक की ही है.

इसी तरह के एक मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अनाधिकृत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामलों में बैंकों की जवाबदेही तय करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है, जो डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तेलंगाना की रहने वाली एक 44 साल की महिला के बैंक अकाउंट से जुड़ा है. उनकी शिकायत के अनुसार, 3 नवंबर 2022 को UPI ट्रांजैक्शन के जरिए उनके SBI खाते से 55,000 रुपये कट गए. महिला का कहना था कि न तो उन्होंने खुद यह ट्रांजैक्शन किया और न ही किसी और को ऐसा करने की अनुमति दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की थी.

जब महिला को पता चला कि बिना उनकी मंजूरी के अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो उन्होंने 6 नवंबर 2022 को 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' पर शिकायत दर्ज कराई. इसके एक दिन बाद 7 नवंबर को उन्होंने संबंधित SBI शाखा में भी एक लिखित शिकायत दी.

बैंक ने शिकायत ले तो ली, लेकिन यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि ट्रांजैक्शन UPI PIN डालकर किया गया है इसलिए या तो महिला ने खुद भुगतान की मंजूरी दी है या फिर पिन वगैरह किसी के साथ शेयर किया था. बैंक से मदद नहीं मिलने पर महिला ने 31 दिसंबर 2024 को पुलिस में एक FIR दर्ज कराई और उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमीशन) का भी दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

सुनवाई के दौरान SBI ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 55,000 रुपये का यह ट्रांजैक्शन ऑथेन्टिकेशन प्रॉसेस और सही UPI PIN दर्ज करने के बाद ही पूरा हुआ है. SBI ने यह भी दलील दी कि चूंकि ट्रांजैक्शन ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डिवाइस के जरिए हुआ है इसलिए यह साफ है कि या तो महिला ने खुद भुगतान किया है या फिर उन्होंने PIN या OTP जैसी अपनी गोपनीय जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा की है. बैंक का कहना था कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरे किए बिना ऐसा ट्रांसफर संभव नहीं है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने 10 नवंबर को अपना फैसला सुनाया. उपभोक्ता आयोग ने बैंक की इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया. आयोग ने कहा कि केवल UPI PIN या किसी अन्य ऑथेंटिकेशन तरीके का इस्तेमाल होने से यह पक्के तौर पर साबित नहीं होता कि ग्राहक ने खुद ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी थी. आयोग ने कहा कि ट्रांजैक्शन ग्राहक की सहमति से हुई है, यह साबित करने के लिए बैंक को और ठोस सबूत पेश करने होंगे.

बैंक को लगा तगड़ा झटका

कोर्ट ने अपने दिए आदेश में बैंक को फ्रॉड में निकाले गए 55,000 रुपये ग्राहक को वापस करने के लिए कहा है. साथ ही बैंकिंग सेवाओं में कमी और ग्राहक को मानसिक रुप से हुई परेशानी के लिए 20,000 रुपये का हर्जाना भी देने के लिए कहा है. साथ ही मुकदमेबाजी में हुए खर्च के रूप में 10000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. यानी कि बैंक को कुल 85000 रुपये ग्राहक को लौटाने होंगे.

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