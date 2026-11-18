जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने लोगों अपने कदम रखे हैं, तभी से तमाम आई सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स और अन्य कंपनियों में छंटनी का दौर शुरू हो गया है. कंपनियां अब काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है. इसी कड़ी में अमेरिका की बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी Intel में भी हाल ही में एक बार फिर से छंटनी की गई है.

बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक कंपनी के CEO लिप-बू टैन का कहना है कि कारोबार को बेहतर बनाने और खर्च कम करने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है. हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कि इस बार कितने कर्मचारियों की नौकरी गई है और किन-किन टीमों में छंटनी की गई है.

IT विभाग पर चली कैंची

इंटेल में ये छंटनी का दौर करीब दो सालों से चल ही रहा है. इस बार छंटनी का असर कंपनी के ग्लोबल IT विभाग के कर्मचारियों पर पड़ा है. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 के आखिर में यहां कुल 81,100 कर्मचारी थे. वहीं, दिसंबर 2025 के आखिर में ये संख्या 85,100 थी. यानी इस दौरान कर्मचारियों की संख्या में करीब 4,000 की कमी आई है.

क्या बोली कंपनी?

इंटेल के प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी अपने कारोबार को ज्यादा प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों और संसाधनों का लगातार रिव्यू करती है. इसका मकसद कंपनी की जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या और काम को व्यवस्थित करना है. कंपनी की ये छंटनी उसकी लागत घटाने और कारोबार को दोबारा मजबूत बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है.

कर्मचारियों को क्यों निकाल रही कंपनी?

इंटेल के CEO लिप-बू टैन चाहते हैं कि कंपनी का खर्च कम से कम हो. इसके लिए कंपनी में मैनेजमेंट के स्तर कम किए जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स जरूरी नहीं हैं उन पर खर्च घटाया जा रहा है. इसके अलावा इंटेल को चिप बनाने के कारोबार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बाजार में भी कंपनी को कड़ा कॉम्पिटीशन दे रही है.

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