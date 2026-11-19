अगर आज आप एलपीजी सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जान लें कि आज रीफिल बुकिंग में आपको कितना खर्च आएगा. सरकारी तेल कंपनियों (OMC) की ओर से जारी ताजा दरों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. वहीं, गुरुग्राम में यही सिलेंडर 950.50 रुपये में मिल रहा है. दरअसल, जून में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद से कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि देश में कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला सितंबर 2026 से जारी है. 19 किलो वाला सिलेंडर 1 सितंबर को 9.50 रुपये बढ़कर 2,747.50 पर पहुंचा था. इसके बाद 1 अक्टूबर को इसमें 62.50 की बड़ी बढ़ोतरी की गई, जिससे कीमत 2,810 हो गई. अब 1 नवंबर को 10 रुपये के ताजा इजाफे के बाद दिल्ली और नोएडा में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,820 पर पहुंच गई है. इस तरह बीते तीन महीनों में कमर्शियल सिलेंडर कुल 82 रुपये तक महंगा हो चुका है.

शहरवार चेक करें रेट

बुकिंग से पहले देखें ताजा भाव

गौरतलब है कि तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव या एनर्जी सप्लाई में आ रही रुकावट जैसी बाजार की स्थिति को देखते हुए तेल कंपनियां महीने के बीच में भी घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के रेट बदल सकती हैं. ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर की ताजा कीमत जरूर चेक कर लें.

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