Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महंगी खरीदारी पर दुकानदार डिजिटल भुगतान से बच सकते हैं.

₹2000 से ऊपर डिजिटल लेनदेन पर MDR चार्ज लगेगा.

यह चार्ज सीधे व्यापारियों के मुनाफे को प्रभावित करेगा.

आम ग्राहक, छोटे व्यापारी, ₹2000 तक भुगतान को छूट.

आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि महंगी शॉपिंग पर दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेने से बचे. ऐसा इसलिए क्योंकि नई व्यवस्था के तहत, 2000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगने वाला है. इसी से बचने के लिए दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेने से मना कर सकते हैं क्योंकि इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा.

किसी बड़े शोरूम में 2,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी के बाद जब आप UPI या कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो दुकानदार को उस रकम का एक हिस्सा (जैसे UPI लेनदेन पर 0.4% या अधिकतम 300 रुपये और क्रेडिट कार्ड पर 1% से 2%) बैंक को फीस के रूप में देना पड़ता है. सोना-चांदी और ऑटोमोबाइल जैसे बिजनेस में कई बार दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम होता है. ऐसे में वे अपनी जेब से यह फीस कटवाना नहीं पसंद करेंगे.

यानी कि आने वाले समय में पेमेंट का तरीका बदलने वाला है और वो भी तब जब UPI लाखों भारतीयों के लिए भुगतान का पसंदीदा विकल्प बन गया है. होम अप्लायंसेज खरीदने से लेकर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने और होटलों की बुकिंग करने तक, ग्राहक अब कार्ड या बैंक ट्रांसफर के बजाय QR कोड और UPI ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं.

UPI MDR क्या है?

UPI MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) एक तरह का डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है. जब कोई ग्राहक UPI के जरिए किसी दुकान या मर्चेंट को पेमेंट करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को जो फीस दी जाती है उसे ही MDR कहते हैं. यह दुकानदारों या व्यापारियों से लिया जाता है.

इसे पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन त्योहारी सीजन के कारण इसे टाल दिया गया था और अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से जल्द ही इसके लागू होने नई आधिकारिक तारीख की घोषणा की जा सकती है. नियमों के तहत, दुकानदार UPI का MDR चार्ज ग्राहकों से नहीं वसूल सकते. यानी कि इसका पैसा आपके बिल में नहीं जुड़ेगा. चूंकि दुकानदार इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकते हैं और खुद भी नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं इसलिए हो सकता है वे पेमेंट के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाए.

UPI MDR से किन्हें मिलेगी छूट?

नए UPI MDR नियमों के तहत, आम ग्राहकों, सालाना 20 लाख तक का टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों, 2,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन और दोस्तों-रिश्तेदारों को पैसे भेजने (P2P) पर पूरी तरह छूट मिलेगी. यानी कि जिन छोटे दुकानदारों का UPI के जरिए मासिक कलेक्शन 1 लाख रुपये से कम (या सालाना 20 लाख रुपये तक टर्नओवर) है, उन्हें कोई MDR नहीं देना होगा.

मोहल्ले की किराना दुकान, सब्जी वाले, दूध वाले और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स इस दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे. UPI से 2,000 रुपये या उससे कम का भुगतान करने पर भी दुकानदार को कोई MDR नहीं देना होगा.

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