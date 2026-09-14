भारतीय रेलवे की बंपर कमाई, अगस्त में 13.7 करोड़ टन माल ढोकर बनाया नया रिकॉर्ड

महीना अगस्त 2026 में भारतीय रेल ने माल बढ़ोतरी के क्षेत्र में खूब बेहतर प्रदर्शन दिखाया है. रेलवे के मुताबिक अगस्त में कुल 137.9 मिलियन टन माल ढोया गया था, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 130.9 मिलियन टन निकल कर सामने आया. जिससे यह मालूम पड़ता है कि पिछले साल से अब तक में 5.4 फीसदी अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है.

किन वस्तुओं कि ढुलाई बढ़ी?

इस रेल ढुलाई के दौरान बताया जारा है कि काफी प्रमुख वस्तुओं का योगदान रहा. अगस्त में लौह कि लोड़िग 12.1 फीसदी, क्लिंकर 10.4 फीसदी घरेलू कंटेनर 9.2 फीसदी और कोयले की लोड़िग 6 फीसदी बढ़ी.

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रेवन्यू और कार्गो ट्रमिनल

अगस्त में ढोये जाने वाली माल बढ़ोतरी से रेलवे कि कमाई में भी काफी असर देखने को मिला है. पिछले साल के अगस्त महीने से फ्रेर्ट रेवन्यू कि अवधि के मुकाबले में 6.27 फीसदी बढ़ी है. इसी महीने के अंदर में करीब पांच बिल्कुल नए गति शक्ति कार्गो ट्रमिनल शुरु कराये जा चुके है. इनके बाद से कार्गो ट्रमिनल की संख्या बढ़कर 149 हो गयी है. इन सभी ट्रमिनलों का एक ही मकसद है कि माल की अंतिम चरण की आवाजाही को और भी ज्यादा अधिक बेहतर बनाना है.

यात्रियों कि सेवाओं में भी सुधार

रेलवे सिर्फ माल की ढुलाई तक ही समिति नहीं रही थी, बल्कि रेल से सफर करने वाले यात्रियों की सेवा में भी काफी हद तक सुधार किया गया है. अगस्त के महीने में उपनगरीय रेल सेवाओं से करीब 380 मिलियन यात्रियों नौ सफर किया, जो कि सालाना तौर पर 9 फीसदी अधिक है. पूरे रेल नेटवर्क पर यात्रियों की संख्या 5 फीसदी से बढ़ कर 672.7 मिलियन हो गई है.

भारत में शुरु होने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 25 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक रक्षाबंधन ट्रेनों के 144 फेरे संचालित करने की घोषणा की, इसके अलावा 14 अम्रत भारत सेवाओं को नियमित किया गया जिस कारण रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अधिक किफायती और बेहतर नजर आया.

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