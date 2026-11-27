Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आठवें वेतन आयोग का 70% कार्यकाल पूरा; 1 करोड़ लोग प्रभावित.

आयोग यूनियनों से मिल रहा, फिटमेंट फैक्टर पर सिफारिशें देगा.

कर्मचारी DA विलय, न्यूनतम वेतन वृद्धि समेत कई मांगें कर रहे.

देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने अपने निर्धारित 18 महीने के कार्यकाल का 70% हिस्सा पूरा कर लिया है. यानी कि वेतन आयोग के गठन होने के बाद से इसने अपना 70% काम निपटा लिया है. अब बारी फैसले की है.

जैसे-जैसे आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों को तैयार करने के निर्णायक चरण के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे-वैसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं. 8वें वेतन आयोग से 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी (जिनमें रक्षा और रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं) शामिल हैं.

वेतन आयोग ने दी जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कहा है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी अंतिम सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. इन सिफारिशों में 'फिटमेंट फैक्टर' और सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन जैसी बातें शामिल होंगी. इसमें कहा गया है कि आयोग अभी दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ अंतिम बैठकें कर रहा है और साथ ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभाग-वार डेटा भी जुटा रहा है.

70% of the 8th CPC timeline is completed! The Commission is now holding final meetings with various employee unions in Delhi while simultaneously collecting department-wise data to prepare its detailed report. #8thpaycommission https://t.co/kzhpr3gNJZ — 8th pay commission (@8thpaycommision) November 20, 2026

कर्मचारी यूनियनों की आयोग के सामने रखी गईं मांगें

कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर लागू करने से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते (जो वर्तमान में 63% है) के कम से कम 50% हिस्से को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज किया जाए. गौरतलब है कि सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर DA (महंगाई भत्ते) को मूल वेतन (बेसिक पे) में मिलाने की कोई घोषणा नहीं की है.

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बार कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से लेकर 3.83 के दायरे में रखने की मांग की है. हालांकि, आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि यह 1.83 से 2.85 के बीच रह सकता है.

पे-मैट्रिक्स में सुधार करते हुए न्यूनतम मूल वेतन (जो अभी 18,000 रुपये है) में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की गई है. कुछ प्रमुख यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 51,480 से 69,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया है.

1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनभोगियों के लिए समान पेंशन रिवीजन, कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने करने और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) व मेडिकल सुविधाओं (CGHS) में बढ़ोतरी की मांग शामिल है.

कब 100% पूरा करना होगा काम?

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. पैनल में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं और फाइनेंस के प्रोफेसर तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष भी शामिल हैं.

आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई 2027 के आसपास पूरा होगा. लेकिन चूंकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती हैं इसलिए लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया राशि मिलने की उम्मीद है.

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