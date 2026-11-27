सर्दियां आते ही बाजारों में स्वेटर, जैकेट, हुडी और ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है. हर कोई चाहता है कि कम बजट में अच्छे और गर्म कपड़े मिल जाएं. इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बड़े शोरूम में ही जाएं.

मेरठ में कुछ ऐसी लोकल दुकानें भी हैं, जहां ऊनी कपड़े, स्वेटर और सर्दियों से जुड़ा सामान तलाश सकते हैं. अगर आप भी इस मौसम में विंटर शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं, तो इन पांच दुकानों के बारे में जान लीजिए.

सेठ वूल एजेंसी– बेगम ब्रिज रोड

बेगम ब्रिज रोड पर मौजूद यह दुकान ऊन और ऊनी सामान के लिए जानी जाती है. यहां स्वेटर बनाने के लिए अलग-अलग तरह की ऊन और बच्चों के गर्म कपड़ों के विकल्प मिल सकते हैं. अगर आप घर पर स्वेटर बुनने के लिए ऊन खरीदना चाहते हैं, तो इस दुकान को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं. यहां जाने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से कीमत पूछ लें.

नोवेलिटी स्टोर – बेगम ब्रिज

बेगम ब्रिज के पैंठ इलाके में स्थित नोवेलिटी स्टोर पर ऊनी कपड़ों और बुनाई के लिए ऊन के विकल्प मिलते हैं. यहां व्रधमान, ओसवाल और गंगा जैसे ब्रांड की ऊन भी उपलब्ध बताई गई है. सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी के साथ-साथ घर पर स्वेटर बनाने का सामान लेने वालों के लिए भी यह जगह काम की हो सकती है.

ऊन घर – बेगम ब्रिज रोड

अगर आप ऊनी कपड़ों के साथ बुनाई का सामान भी देखना चाहते हैं, तो ऊन घर जा सकते हैं. यह दुकान ऊन, यार्न और तैयार गर्म कपड़ों के लिए जानी जाती है. यहां सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के विकल्प तलाश सकते हैं. खरीदारी से पहले अलग-अलग डिजाइन और उनकी कीमत की जानकारी जरूर लें.

सुनू ऊन वाले – लाला का बाजार

लाला का बाजार इलाके में मौजूद सुनू ऊन वाले ऊनी सामान की लोकल दुकान है. यहां ऊनी कपड़ों और सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए जा सकते हैं. अगर आप आसपास के बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, तो इस दुकान पर भी रुककर ऊन और गर्म कपड़ों के विकल्प देख सकते हैं.

हरी उंम ऊन वा रेडीमेट गार्मेंट – सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर

शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में मौजूद इस दुकान पर ऊन और रेडीमेड कपड़ों के विकल्प मिलते हैं. यहां उन लोगों के लिए खरीदारी का विकल्प हो सकता है, जो ऊन या तैयार गर्म कपड़े तलाश रहे हैं. दुकान पर जाकर स्वेटर, ऊनी कपड़ों और दूसरे सामान की उपलब्धता के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

खरीदारी से पहले एक बात जरूर ध्यान रखें

इन दुकानों के मौजूदा रेट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए बिना पुष्टि के कोई कीमत बताना सही नहीं होगा. स्वेटर और जैकेट का दाम कपड़े की क्वालिटी, डिजाइन और ब्रांड के हिसाब से अलग हो सकता है. कम बजट में खरीदारी करनी है, तो एक ही सामान के दाम दो-तीन दुकानों पर जरूर पूछें. इससे आपको अपने बजट के हिसाब से सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी.

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