अब घर बैठे मिलेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट! India Post Payments Bank और EPFO ने की बड़ी साझेदारी

हिंदी न्यूज़बिजनेसअब घर बैठे मिलेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट! India Post Payments Bank और EPFO ने की बड़ी साझेदारी

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करेगा. दोनों संगठनों के बीच इसे लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 02:46 PM (IST)
India Post Payments Bank: सार्वजनिक क्षेत्र के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करेगा. दोनों संगठनों के बीच इसको लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस सहयोग के तहत, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अपने 1.65 लाख से अधिक डाकघरों और तीन लाख डाक सेवा प्रदाताओं (डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक) के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाएगा, जो बैंकिंग उपकरणों से लैस हैं.

ये उपकरण चेहरे की पहचान तकनीक और ‘फिंगरप्रिंट’ बायोमेट्रिक सत्यापन की डिजिटल प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता मिल सके. 

समझौते को लेकर जानकारी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत अपने पेंशनधारकों को घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) पेंशनधारकों को हर साल सत्यापन के लिए कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करता है. इससे उन्हें पारंपरिक कागज-आधारित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखाओं या ईपीएफओ कार्यालयों में जाने की जरूरत समाप्त हो जाती है. 

जारी बयान में अनुसार, ईपीएफओ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का पूरा खर्च वहन करेगा. इससे यह सेवा उनके पेंशनधारकों के लिए निःशुल्क होगी. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने को 2020 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की डोरस्टेप सेवा शुरू की थी.

विश्वेश्वरन ने कहा, ईपीएफओ के साथ यह साझेदारी भारत में हर घर तक आवश्यक वित्तीय और नागरिक सेवाएं पहुंचाने के आईपीपीबी के मिशन की पुष्टि करती है. हमारे प्रौद्योगिकी-सक्षम डाक नेटवर्क और विश्वसनीय अंतिम छोड़ तक पहुंच के साथ, ईपीएफओ पेंशनधारक अब अपना जीवन प्रमाण पत्र आसानी से जमा कर सकेंगे.

बयान के अनुसार, इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ पेंशनधारकों को अपने डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा या अपने नजदीकी डाकघर में जाना होगा, आधार से जुड़े चेहरे के प्रमाणीकरण या फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार संख्या और पेंशन विवरण प्रदान देना होगा.

Published at : 04 Nov 2025 02:46 PM (IST)
