हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहवाई यात्रियों की बल्ले-बल्ले! 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल या बदलने पर नहीं देना होगा चार्ज

हवाई यात्रियों की बल्ले-बल्ले! 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल या बदलने पर नहीं देना होगा चार्ज

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपनी नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत अब यात्री टिकट बुकिंग करने के 48 घंटे के भीतर अपने टिकट को कैंसिल या मोडिफाई कर सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

DGCA New Rules 2025: हवाई यात्रा करने वालों को सरकार एक तोहफा देने की योजना बना रही है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपनी नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है. जिसमें इस बात की जानकारी दी है कि, अब यात्री टिकट बुकिंग करने के 48 घंटे के भीतर अपने टिकट को कैंसिल या मोडिफाई कर सकेंगे.

इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. DGCA के इस प्रस्तावित नियम को अनुमति मिलती है तो, इसका सीधा फायदा हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा. जो किसी इमरजेंसी के वक्त टिकट में बदलाव या कैंसिल करना चाहते है. ऐसे लोगों को अब आर्थिक नुकसान नहीं होगा.

नए नियमों के तहत कैसे मिलेगा लाभ?

DGCA की ओर से हवाई यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटें बाद तक फ्री मोडिफिकेशन या कैंसिलेशन विंडो उपलब्ध करवाई जाएगी. यानि की अगर यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटें के अंदर अपने प्लान में बदलाव करता है तो, उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. 

साथ ही DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि, वे कैंसिल या मोडिफाई किए गए टिकटों की राशि जल्दी वापस करें.

क्यों किए जा रहें है ये बदलाव?

DGCA को अक्सर हवाई यात्रियों से शिकायत मिलती रहती थी कि, कैंसिल टिकट पर एयरलाइंस कपनियां मोटा चार्ज वसूलती है. कई उपभोक्ता संगठनों ने भी इस संबंध में शिकायत की है. DGCA ने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव का फैसला लिया है.

इस फैसले से यात्रियों और एयरलाइंन कंपनियों के बीच संतुलन कायम करने में मदद मिल सकती है. यात्रियों को भी टिकट कैंसिल करने या मोडिफाई करने का वक्त मिल जाएगा. जिससे शिकायतें कम हो सकती है. साथ ही नई गाइडलाइंस के तहत, रिफंड के प्रोसेस को भी तेज किए जाने की योजना है. जिससे यात्रियों को काफी सहायता मिलेगी.

यह भी पढ़ें: भारती एयरटेल का धमाका! दूसरी तिमाही में 8,651 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट 
 

Published at : 04 Nov 2025 01:54 PM (IST)
Tags :
DGCA New Rules 2025 Flight Ticket Cancellation Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
बॉलीवुड
मस्ती 4 का ट्रेलर रिलीज, लव वीजा के चक्कर में रितेश-विवेक और आफताब की हालत खराब, डबल मीनिंग्स जोक्स की भरमार
मस्ती 4 का ट्रेलर रिलीज, लव वीजा के चक्कर में रितेश-विवेक और आफताब की हालत खराब, डबल मीनिंग्स जोक्स की भरमार
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
यूटिलिटी
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget