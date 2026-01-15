निर्यात के मोर्चे पर राहत की खबर; अमेरिका से ट्रेड वार्ता पर भी आया बड़ा बयान, जानिए डिटेल
India Exports Growth December: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि देश का वस्तु निर्यात बीते माह दिसंबर में 1.87 प्रतिशत बढ़कर 38.5 अरब डॉलर रहा. आयात दिसंबर 2025 में बढ़कर 63.55 अरब डॉलर हो गया, जो दिसंबर 2024 में 58.43 अरब डॉलर था. आकलन वाले महीने में व्यापार घाटा 25 अरब अमेरिकी डॉलर रहा.
भारत का निर्यात पॉजिटिव रफ्तार से बढ़ रहा
अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात सकारात्मक तेजी दर्ज कर रहा है. उन्होंने साथ ही कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात 850 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है. निर्यात चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-दिसंबर के दौरान 2.44 प्रतिशत बढ़कर 330.29 अरब अमेरिकी डॉलर रहा.
अमेरिका से जारी है ट्रेड वार्ता
राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है. अग्रवाल ने बताया कि उच्च शुल्क के बावजूद अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है. अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा, दोनों पक्ष (व्यापार समझौते पर) बातचीत कर रहे हैं और दोनों पक्षों को लगता है कि एक व्यापार समझौता हो सकता है.
उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर की डिजिटल रूप से बैठक हुई थी. भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच कई स्तर की बातचीत हो चुकी हैं. हालांकि, अभी तक इन वार्ताओं को लेकर कोई पॉजिटिव परिणाम सामने नहीं आया है.
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद के बीच यह खबर भारत के लिए राहत से भरी हो सकती है. ईरान से व्यापार करने वाले भारत समेत दूसरे देश पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की तलवार लटक रही हैं. भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस ट्रेड वार्ता के सकारात्मक परिणाम को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा है.
