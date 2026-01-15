Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stocks to watch on 16 January: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार 16 जनवरी के कारोबारी दिन कुछ चुनिंदा शेयरों में खास हलचल देखने को मिल सकती है. इसकी वजह यह है कि तिमाही नतीजों के सीजन के बीच कई कंपनियां अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर और डिविडेंड जैसे फायदे देने जा रही हैं.

शुक्रवार को आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों समेत कुछ अन्य कंपनियां ऐसे अहम फैसले लागू करेंगी, जिस पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है. आइए जानते हैं, ऐसी कुछ कंपनियों के बारे में.....

एचसीएल टेक शेयर

एचसीएल टेक के शेयरों में शुक्रवार को हलचल देखने को मिल सकती है. इसके पीछे के कारण की बात करें तो, हाल ही में कंपनी की ओर से अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है. जिसमें कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 11 फीसदी से ज्यादा घटकर 4,076 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है.

इसके साथ ही कंपनी ने निवेशकों के लिए राहत की खबर देते हुए 16 जनवरी को 12 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है.

टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज शेयर

टीसीएस ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. जिसमें मुनाफा सालाना आधार पर 14 फीसदी घटकर 10,657 करोड़ रुपये रह गया है. हालांकि, कंपनी ने शेयरधारकों को 57 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. जिसमें 46 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है. इस खबर से निवेशकों का उत्साह कंपनी शेयरों को लेकर हो सकता हैं.

टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज शेयर

टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है. इसके तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 1 रुपये का लाभांश दिया जाएगा. यह डिविडेंड निवेशकों को शुक्रवार, 16 जनवरी को मिलेगा. कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई इस जानकारी के बाद शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

