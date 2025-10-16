भारत ने निकाली अमेरिकी टैरिफ की हवा! 2025 में एक्सपोर्ट ने दिखाया जबरदस्त दम

India Export Import Data 2025: वैश्विक अनिश्चितताओं और भारत पर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भी देश की विकास रफ्तार तेज हुई है. यह खबर सभी भारतीयों को खुशी देने वाला है. एक ओर जहां प्रमुख देशों के बाजार में उथल-पुथल जारी है, वहीं भारत खुद के लिए नए रास्ते और विकल्प तलाश रहा है.

हाल ही में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया है कि, वित्त वर्ष 2027 में भारत की ग्रोथ बढ़ेगी. अमेरिकी टैरिफ का असर भारत पर कितना हो रहा है. इसको लेकर तो सारी जानकारी मिल रही है. वहीं, भारत सरकार के ताजा आंकड़े अमेरिका समेत चीन को भी परेशान कर सकता है. भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नए आंकड़े पेश किए गए हैं. जिससे पता चलता है कि, भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है.

भारतीय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आई तेजी

सरकार ने बताया कि, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल-सितंबर तिमाही में देश का आयात 4.53 प्रतिशत बढ़ा है और कुल कारोबार 375.11 अरब डॉलर को हो गया. वहीं निर्यात से संबंधित डेटा की बात करें तो, इसमें भी 3.02 फीसदी की तेजी देखी गई है और यह 220.12 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है.

सितंबर महीनें में देश का वस्तु निर्यात 6.74 प्रतिशत बढ़ा है और कुल कारोबार 36.38 अरब डॉलर का रहा है. वहीं वस्तु आयात में भी 16.6 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. सोना, चांदी और उर्वरक के आयात में उछाल आई, जिससे देश की कुल आयात में वृद्धि हुई और यह बढ़कर 68.53 अरब डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि, पिछले साल सितंबर महीने में यह आंकड़ा 58.74 अरब डॉलर था.

सरकार का क्या है कहना?

भारत सरकार के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में जारी उथल-पुथल के बावजूद भी भारतीय वस्तुओं और सेवा निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है. उन्होंने बताया कि, मौजूदा स्थिति में घरेलू बाजार उद्योग मजबूत बना हुआ है. साथ ही घरेलू बाजारों ने अपना सप्लाई चेन और ट्रेड संबंध बरकरार रखा है. जिससे स्थिति सामान्य बनी हुई है. हालांकि, उन्होंने बताया कि मंत्रालय की ओर से अमेरिकी टैरिफ का अलग-अलग चीजों पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन किया जा रहा है.

भारत अमेरिकी बाजार के दूसरे विकल्पों की तलाश भी कर रहा है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके. साथ ही नए मार्केट और अवसर बनाए जा सके. जारी डेटा के अनुसार, इस अवधि में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औषधि, रसायन, रत्न, आभूषण और चावल जैसी चीजों के निर्यात में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है.

