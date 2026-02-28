Vishal Mega Mart में ब्लॉक डील, प्रमोटर ने बेची 14 परसेंट हिस्सेदारी; जानें कितने में हुआ सौदा?

Vishal Mega Mart: विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart Ltd) के प्रमोटर कंपनी Samayat Services (जिसे Kedaara Capital और Partners Group ने हाल ही में 14 परसेंट की अपनी हिस्सेदारी 7635 करोड़ रुपये में बेची है.

ब्लॉक डील में किसने लिया हिस्सा?

इस ब्लॉक डील में सिंगापुर सरकार, HDFC म्यूचुअल फंड और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने हिस्सा लिया. हिस्सेदारी बेचने के बाद विशाल मेगा मार्ट (VMM) में Samayat Services LLP की होल्डिंग 54.09 परसेंट से घटकर 40.13 परसेंट हो गई. इस बीच, HDFC म्यूचुअल फंड (MF), सिंगापुर सरकार और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने मिलकर सुपरमार्केट चेन के शेयर खरीदे हैं.

सिंगापुर सरकार ने विशाल मेगा मार्ट (VMM) में 12.69 करोड़ से ज्यादा शेयर या 2.72 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि HDFC MF ने 9.40 करोड़ शेयर खरीदे, जो 2.01 परसेंट इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर है और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने VMM में लगभग 7.33 करोड़ शेयर या 1.57 परसेंट खरीदे.

शेयरों में भारी गिरावट

शुक्रवार को ब्लॉक डील की इस खबर के बाद शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में शेयर 7 परसेंट तक लुढ़क गए. सुबह 118.83 रुपये पर खुलने के बाद यह 117 रुपये के अपने निचले स्तर को छू लिया. बताया जा रहा है कि ब्लॉक डील में 115 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर शेयरों का लेनदेन हुआ.

2024 में पहली बार लॉन्च हुआ आईपीओ

पिछले साल जून में Samayat Services LLP ने विशाल मेगा मार्ट में 19.6 परसेंट की हिस्सेदारी 10,220.40 करोड़ रुपये में बेची थी. 2024 में पहली बार कंपनी 8000 करोड़ रुपये का अपना आईपीओ लेकर आई थी. यह पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल था.

2018 में Kedaara Capital और Partners Group ने इन्वेस्टमेंट फर्म TPG कैपिटल और श्रीराम ग्रुप से लगभग 735 मिलियन डॉलर में विशाल मेगा मार्ट खरीदा था. आज के समय में विशाल मेगा मार्ट भारत का एक लीडिंग हाइपरमार्केट चेन है, जिसके देशभर में 780 से ज्यादा स्टोर का नेटवर्क है. कंपनी किफायती दाम पर फैशन, रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाली चीजें, स्किन, ब्यूटी केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, किचन से जुड़े सामान बेचने के लिए जानी जाती है.

