हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटVishal Mega Mart में ब्लॉक डील, प्रमोटर ने बेची 14 परसेंट हिस्सेदारी; जानें कितने में हुआ सौदा?

Vishal Mega Mart में ब्लॉक डील, प्रमोटर ने बेची 14 परसेंट हिस्सेदारी; जानें कितने में हुआ सौदा?

Vishal Mega Mart: विशाल मेगा मार्ट की प्रमोटर कंपनी Kedaara Capital और Partners Group ने ब्लॉक डील के जरिए 14 परसेंट की अपनी हिस्सेदारी 7635 करोड़ रुपये में बेची है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

Vishal Mega Mart: विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart Ltd) के प्रमोटर कंपनी  Samayat Services (जिसे Kedaara Capital और Partners Group ने हाल ही में 14 परसेंट की अपनी हिस्सेदारी 7635 करोड़ रुपये में बेची है. 

ब्लॉक डील में किसने लिया हिस्सा?

इस ब्लॉक डील में सिंगापुर सरकार, HDFC म्यूचुअल फंड और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने हिस्सा लिया. हिस्सेदारी बेचने के बाद विशाल मेगा मार्ट (VMM) में Samayat Services LLP की होल्डिंग 54.09 परसेंट से घटकर 40.13 परसेंट हो गई. इस बीच, HDFC म्यूचुअल फंड (MF), सिंगापुर सरकार और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने मिलकर सुपरमार्केट चेन के शेयर खरीदे हैं. 

सिंगापुर सरकार ने विशाल मेगा मार्ट (VMM) में 12.69 करोड़ से ज्यादा शेयर या 2.72 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि HDFC MF ने 9.40 करोड़ शेयर खरीदे, जो 2.01 परसेंट इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर है और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने VMM में लगभग 7.33 करोड़ शेयर या 1.57 परसेंट खरीदे.

शेयरों में भारी गिरावट

शुक्रवार को ब्लॉक डील की इस खबर के बाद शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में शेयर 7 परसेंट तक लुढ़क गए. सुबह 118.83 रुपये पर खुलने के बाद यह 117 रुपये के अपने निचले स्तर को छू लिया. बताया जा रहा है कि ब्लॉक डील में 115 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर शेयरों का लेनदेन हुआ. 

2024 में पहली बार लॉन्च हुआ आईपीओ

पिछले साल जून में Samayat Services LLP ने विशाल मेगा मार्ट में 19.6 परसेंट की हिस्सेदारी 10,220.40 करोड़ रुपये में बेची थी. 2024 में पहली बार कंपनी 8000 करोड़ रुपये का अपना आईपीओ लेकर आई थी. यह पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल था.  

2018 में Kedaara Capital और Partners Group ने इन्वेस्टमेंट फर्म TPG कैपिटल और श्रीराम ग्रुप से लगभग 735 मिलियन डॉलर में विशाल मेगा मार्ट खरीदा था. आज के समय में विशाल मेगा मार्ट भारत का एक लीडिंग हाइपरमार्केट चेन है, जिसके देशभर में 780 से ज्यादा स्टोर का नेटवर्क है. कंपनी किफायती दाम पर फैशन, रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाली चीजें, स्किन, ब्यूटी केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, किचन से जुड़े सामान बेचने के लिए जानी जाती है. 

ये भी पढ़ें:

पैसा ही पैसा! 6 साल में 700 परसेंट का मिला रिटर्न, गिरते-संभलते बाजार ने शेयर ने भरी निवेशकों की जेबें 

Published at : 28 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Vishal Mega Mart Vishal Mega Mart IPO Vishal Mega Mart Block Deal
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Vishal Mega Mart में ब्लॉक डील, प्रमोटर ने बेची 14 परसेंट हिस्सेदारी; जानें कितने में हुआ सौदा?
Vishal Mega Mart में ब्लॉक डील, प्रमोटर ने बेची 14 परसेंट हिस्सेदारी; जानें कितने में हुआ सौदा?
स्टॉक मार्केट
पैसा ही पैसा! 6 साल में 700 परसेंट का मिला रिटर्न, गिरते-संभलते बाजार ने शेयर ने भरी निवेशकों की जेबें
पैसा ही पैसा! 6 साल में 700 परसेंट का मिला रिटर्न, गिरते-संभलते बाजार ने शेयर ने भरी निवेशकों की जेबें
स्टॉक मार्केट
बाजार में गिरावट के लेकिन इस आईटी स्टॉक में आया उछाल, भारी बिकवाली के बीच 12 परसेंट चढ़ा शेयर
बाजार में गिरावट के लेकिन इस आईटी स्टॉक में आया उछाल, भारी बिकवाली के बीच 12 परसेंट चढ़ा शेयर
स्टॉक मार्केट
84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़
84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: डिबेट के बीच किस मुद्दे पर भड़के फडणवीस? । Ideas Of India Summit
Delhi पुलिस पर भड़के JNU छात्र, कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा तैनात! | Breaking | Santishree Pandit
Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget