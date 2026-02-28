गर्भवती महिलाओं पर मेहरबान सरकार, मिलेंगे 5000 रुपये; जानें अप्लाई करने का पूरा प्रॉसेस

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 2026: अपने बच्चों के सुनहरे कल की फिक्र हर मां-बाप की होती है. माता-पिता को बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी सेहत की फिक्र लगी रहती है. इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई तरह की योजनाएं चलाती हैं.

आज हम आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने जा रहे है, जिसका नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) है. यह लड़कियों और उनकी मांओं की मदद के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है. PMMVY स्कीम के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये देती है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी है, जिसे गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की हेल्थ और न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है.

दो किश्त में मिलती है रकम

2017 में शुरू की गई इस स्कीम का मकसद गभर्वस्था के दौरान माताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना, उनकी सेहत को बेहतर बनाना और बच्चे के जन्म के बाद उन्हें सही पोषण मिले यह सुनिश्चित करना है. इस स्कीम के तहत महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए 5000 रुपये तक की फाइनेंशियल मदद दी जाती है. यह रकम दो किश्तों में दी जाती है. पहली किश्त- गर्भावस्था के रजिस्ट्रेशन और बच्चे की डिलीवरी से पहले कम से कम एक जांच के बाद 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. दूसरी किश्त- 2000 रुपये बच्चे के जन्म के बाद दिए जाते हैं.

दूसरे बच्चे के लिए स्कीम का लाभ (6000 रुपये) तभी मिलता है, जब दूसरी संतान बेटी हो. यह रकम लड़की के पैदा होने के बाद एकमुश्त दी जाती है. इस तरह से एक पात्र महिला को औसतन 6000-11000 रुपये की कुल सहायता दी जाती है.

कैसे करेंगे अप्लाई?

स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिला की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए और परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसे पाने के लिए पात्र महिलाओं को बच्चे के जन्म के 270 दिनों के अंदर एप्लीकेशन जमा करनी होगी.

पात्र लाभार्थी को PMMVY के ऑफिशियल पोर्टल https://pmmvy.wcd.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या नजदीकी आंगनवाड़ी सेंटर या सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में बैंक अकाउंट से लिंक्ड आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र, MCP कार्ड शामिल हैं.

