बिजनेसEMI का बढ़ता बोझ कर रहा है परेशान? जानें कर्ज से निकलने के आसान और असरदार तरीके

EMI का बढ़ता बोझ कर रहा है परेशान? जानें कर्ज से निकलने के आसान और असरदार तरीके

कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन तो ले लेते हैं और शुरुआत दौर में ईएमआई भी आसानी से भरते रहते हैं. लेकिन समय के साथ खर्च बढ़ने पर यही किस्तें भारी लगने लगती हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 28 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

EMI Burden Management Tips: कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन तो ले लेते हैं और शुरुआत दौर में ईएमआई भी आसानी से भरते रहते हैं. लेकिन समय के साथ खर्च बढ़ने पर यही किस्तें भारी लगने लगती हैं.

घर का मासिक बजट, क्रेडिट कार्ड का बकाया और अलग-अलग लोन की ईएमआई मिलकर आर्थिक दबाव बढ़ा देती हैं. अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो कुछ आसान उपाय अपनाकर इस स्थिति से निकल सकते हैं. आइए जानते हैं, किन तरीकों से आपको राहत मिल सकती हैं.....

खर्च को सीमित करें और नया कर्ज लेने से बचें

अक्सर लोग बढ़ते खर्च को संभालने के लिए एक के बाद एक नया लोन लेते जाते हैं और धीरे-धीरे कर्ज के दबाव में फंस जाते हैं. अगर आप पर भी ईएमआई का दबाव बढ़ रहा है तो, सबसे पहले नया लोन लेने की आदत पर रोक लगानी चाहिए.

पुराने ईएमआई के लिए कम हो रहे पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें. जैसे बाहर खाना, घूमना या गैरजरूरी शॉपिंग कम करें या बिल्कुल ही बंद कर दें. जो भी बचत हो, उसे कर्ज चुकाने में लगाएं और कोशिश करें कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले खत्म किया जाए, ताकि कुल बोझ जल्दी कम हो सके.

छोटे लोन को बंद कर दबाव कम करें

अगर अलग-अलग छोटे लोन की कई ईएमआई भरनी पड़ रही हैं, तो सबसे पहले छोटे-छोटे लोन को सबसे पहले भरने का प्रयास करें. इसके अलावा ब्याज दर घटाने या वन-टाइम सेटलमेंट के लिए बैंक से सीधे बात करना भी एक विकल्प हो सकता है.

इन उपायों से आपको बजट संभालने में मदद मिलेगी साथ ही एक समय के बाद आप कर्ज के जाल से आसानी से निकल पाएंगे.

बचत को दें प्राथमिकता

अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूर बचत करें. बचत किए हुए पैसों का इस्तेमाल एकमुश्त लोन राशि चुकानी में की जा सकती है. इससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. साथ ही बचत की आदत खराब समय में हमेशा आपकी सहायता करेगी.

Published at : 28 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Embed widget