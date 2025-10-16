शेयर मार्केट की बुलिश शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक उछला, निफ्टी 25,420 के पार

Stock Market Today: सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन 16 अक्टूबर, गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट हरे निशान के साथ शुरु हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 189.36 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,794.79 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 71.35 अंक या 0.28 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,394.90 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ.

9:25 बजे तक, सेंसेक्स 347 अंक की तेजी के साथ 82,952 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 98 अंको की उछाल लिए 25,421 पर ट्रेड कर रहा था. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

एक्सिस बैंक, इटरनल, कोटक बैंक, अडानी पोर्ट, टाइटन



बीएसई के टॉप लूजर

आईएनएफवाई, टेक महिन्द्रा, टाटा स्टील, टीसीएस

बुधवार को कैसा रहा था मार्केट?

सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन, बुधवार 15 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70 प्रतिशत की उछाल के साथ 82,605.43 अंक तो वहीं, निफ्टी 50 178.05 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,323.55 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, ट्रेट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो,टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, आईएनएफवाई, टेक महिन्द्रा,मारुति रहे थे. वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मालकैप 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी में तेजी दर्ज की गई थी. बुधवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 23 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 7 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

