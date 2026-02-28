सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें 28 फरवरी को दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं ताजा भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका की टैरिफ नीति इत्यादि वजहों से बाजार में लगातार बदलाव हो रहा है. आइए जानते हैं, आज शनिवार 28 फरवरी के कारोबारी दिन सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है?

सोने के आउटलुक पर जेपी मॉर्गन का अपडेट

वैश्विक बाजार में सोने को लेकर नई उम्मीदें जताई जा रही हैं. जेपी मॉर्गन ने अपना लॉन्ग-टर्म प्राइस टारगेट बढ़ाकर 4,500 डॉलर प्रति औंस कर दिया है. जबकि 2026 के अंत के लिए 6,300 डॉलर प्रति औंस का अनुमान पहले की तरह कायम रखा है.

जेपी मॉर्गन के अनुसार निवेशकों के पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चरल डायवर्सिफिकेशन का रुझान अभी जारी है. जिससे आगे भी सोने में तेजी की संभावना बनी रह सकती है.

चांदी के ताजा भाव

दिल्ली, मंबई, कोलकाता और चेन्नई में चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,950 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 29,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,000 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,880 रुपए

22 कैरेट - 1,51,150 रुपए

18 कैरेट - 1,23,700 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,730 रुपए

22 कैरेट - 1,51,000 रुपए

18 कैरेट - 1,23,550 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,65,820 रुपए

22 कैरेट - 1,52,000 रुपए

18 कैरेट - 1,30,100 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,730 रुपए

22 कैरेट - 1,51,000 रुपए

18 कैरेट - 1,23,550 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,780 रुपए

22 कैरेट - 1,51,050 रुपए

18 कैरेट - 1,23,600 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,880 रुपए

22 कैरेट - 1,51,150 रुपए

18 कैरेट - 1,23,700 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,780 रुपए

22 कैरेट - 1,51,050 रुपए

18 कैरेट - 1,23,600 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,64,730 रुपए

22 कैरेट - 1,51,000 रुपए

18 कैरेट - 1,23,550 रुपए

