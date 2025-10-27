भारत-चीन रिश्तों की नई उड़ान! 5 साल बाद फिर शुरू हुई दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट
पांच साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच फिर से सीधी उड़ानें शुरु हो गई हैं. 26 अक्टूबर को इंडिगो की फ्लाइट ने कोलकाता से चीन के ग्वांगझू के लिए अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया.
इंडिगो का क्या है कहना?
इंडिगो की ओर से कुछ दिन पहले आधिकारिक घोषणा की गई थी कि, 26 अक्टूबर से रोजाना स्तर पर कोलकाता से ग्वांगझू के बीच नॉन-स्टॉप फ्लाइट की सुविधा मिलेगी. यात्री इंडिगो के एयरबस A320neo विमान से चीन की यात्रा कर पाएंगे.
इंडियो की ओर से बताया गया कि, भारत और चीन के बीच इस उड़ान का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडियो के विमान ने रात 10:06 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरी. फ्लाइट सुबह करीब 4:05 बजे (चीन के समयानुसार) ग्वांगझू पहुंच गई.
क्यों बंद की गई थी उड़ानें?
भारत और चीन के बीच 2020 से सीधी उड़ानें बंद थी. गलवान घाटी में हुई झड़प और कोविड महामारी के कारण सीधी फ्लाइट बंद की गई थी. दोनों देशों के रिश्तों के बीच आई नरमी और वैश्विक स्तर के मंचों से जारी कूटनीतिक बातचीत के कारण ये उड़ानें फिर से शुरु हो पाई है.
साथ ही इंडिगो की ओर से जल्द ही दिल्ली और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरु हो जाएगी. अगले महीने, 10 नवंबर 2025 से दिल्ली एयरपोर्ट से ग्वांगझू के लिए सीधी उड़ानें चालू होंगी. चीन की ओर से भी सेम पहल की जा रही है. चाइनीज एयरलाइन कंपनी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस भी 9 नवंबर 2025 से दिल्ली और शंघाई के बीच अपनी सीधी उड़ानें शुरू करने वाली है.
