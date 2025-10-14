India's Largest AI & Green Energy Hub: देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज और गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पार्टनरशिप का ऐलान किया है. यह प्रोजेक्ट AdaniConneX के जरिए से विकसित की जाएगी, जो अडानी एंटरप्राइजेज और EdgeConneX का संयुक्त उद्यम है.

इस बारे में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि गूगल के साथ इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर अडानी ग्रुप गर्व महसूस कर रहा है. ये केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं, बल्कि उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है. विशाखापत्तनम अब प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बन रहा है.

एआई क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा

Google AI Hub साल 2026 से लेकर 2030 के बीच आगामी 15 बिलियन डॉलर के निवेश का हिस्सा है. इसमें गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर संचालन, सबसी केबल नेटवर्क और ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य भारत में उच्च मांग वाले AI वर्कलोड्स का समर्थन करना है. गूगल इस प्रोजेक्ट में AdaniConneX और एयरटेल जैसे सहयोगियों के साथ काम करेगा.

प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु विशेष रूप से निर्मित AI डेटा सेंटर कैंपस है, जो भारत की कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने और एआई परिवर्तन को तेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. दोनों कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और ऊर्जा भंडारण में संयुक्त निवेश का वादा किया है. इससे राज्य के पावर ग्रिड और भारत की विद्युत नेटवर्क की स्थिरता बढ़ाने की उम्मीद है.

रोजगार और आर्थिक विकास

यह हब तकनीकी, निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में हजारों नए रोजगार पैदा करेगा और देशभर में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देगा. गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन का कहना है कि Google AI Hub में निवेश से भारत की एआई क्षमता का पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी. उन्होंने आगे कहा कि अडानी के साथ मिलकर हम अत्याधुनिक संसाधनों को ग्राहकों और समुदायों के करीब लाएंगे, ताकि वे वैश्विक स्तर पर नवाचार और सफलता हासिल कर सकें.

यह पार्टनरशिप अडानी एंटरप्राइजेज की ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट प्रबंधन, डेटा सेंटर और प्रमुख उद्योगों में रणनीतिक फोकस के अनुरूप है. अडानी का लक्ष्य सस्टेनेबल एनर्जी और देशी खोज की बदौलत भारत को एआई-संचालित डिजिटल क्रांति में ग्लोबल लीडर बनाना है.

ये भी पढ़ें: भारत क्यों इतने आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा सोने का भंडार, चीन भी बढ़ाया जबरदस्त आयात?