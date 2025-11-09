हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसन मिलेगी सैलरी, न भर सकेंगे ITR; 31 दिसंबर तक करे ये काम नहीं ताे कोई काम का नहीं रहेगा पैन कार्ड

न मिलेगी सैलरी, न भर सकेंगे ITR; 31 दिसंबर तक करे ये काम नहीं ताे कोई काम का नहीं रहेगा पैन कार्ड

PAN-Aadhaar Link: 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 09 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

PAN-Aadhaar Link: अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि पैन (Permanent Account Number) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अब अनिवार्य है.

इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 है. यानी कि इस तारीख तक आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लेना है. 31 दिसंबर तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट या बंद हो जाएगा. इससे आपको आगे आने वाले समय में कई तरह की परेशानियां हो सकती है. 

किन्हें आधार से पैन कराना होगा लिंक? 

वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया था, जिस भी व्यक्ति को (1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल) आधार इनरॉलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के आधार पर पैन कार्ड इश्यू किया गया है उनके लिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी है. अगर आपका पैन कार्ड Aadhaar Enrolment ID का उपयोग करके बनाया गया है, फिर भी आपको अपना आधार नंबर जारी होने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

क्या-क्या आएगी परेशानी? 

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया, तो इसके अगले दिन से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. इसके कई सारे नुकसान हैं. आप बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे. फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे. बैंक में 50000 से अधिक कैश नहीं जमा करा पाएंगे. शेयर बाजार में पैस नहीं लगा सकेंगे, SIP नहीं शुरू कर सकेंगे, किसी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे, सबसे जरूरी ITR नहीं भर पाएंगे. यहां तक कि मकान या वाहन खरीदने-बेचने के दौरान भी दिक्कतें आएगी. 

पैन को आधार से कैसे कराएं लिंक? 

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा. इसके बाद बाईं ओर 'Link Aadahr'वाले टैब पर क्लिक करना होगा. फिर अपना आधार नंबर लिखकर 'Validate' का बटन दबाना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी डालते ही पैन से आधार लिंक करने का प्रॉसेस पूरा हो जाएगा.

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

निवेशकों के लिए बड़ा मौका, इस सप्ताह Physics Wallah समेत 6 कंपनियां ला रही हैं अपना IPO 

Published at : 09 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
PAN Aadhaar Link PAN CARD PAN Aadhaar Link Deadline PAN-Aadhaar Link Deadline PAN-Aadhaar Link News
और पढ़ें
