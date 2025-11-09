निवेशकों के लिए बड़ा मौका, इस सप्ताह Physics Wallah समेत 6 कंपनियां ला रही हैं अपना IPO

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Upcoming IPO in India November: भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह कई कंपनियां अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लेकर आ रही हैं. जिसमें मुख्य रुप से 4 मेनबोर्ड कंपनियां और 2 एसएमई सेगमेंट की कंपनियां शामिल हैं.

PhysicsWallah, Tenneco Clean Air India और अन्य कंपनियां अपना आईपीओ ला रही है. जिससे शेयर मार्केट में हलचल होने की उम्मीद है. निवेशक भी इन आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में आईपीओ की बहार आई हुई है. कई जानी-मानी कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ चुके है. अब, निवेशकों का ध्यान इन आने वाले आईपीओ पर होगा.

1. PhysicsWallah IPO

अलख पाण्डेय की कंपनी PhysicsWallah का बहुचर्चित आईपीओ 11 नवंबर को ओपन हो रहा है. निवेशक इसमें 13 नवंबर तक अपनी बोली लगा सकेंगे. कंपनी की ओर से प्रति शेयर 103 से 109 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. साथ ही एक लॉट में 37 शेयरों को रखा गया है. जिसका मतलब है कि, रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,933 रुपये का एकमुश्त निवेश करना होगा.

2. Tenneco Clean Air IPO

Tenneco Clean Air कंपनी का आईपीओ निवेशकों के लिए 11 से 13 नवंबर के बीच ओपन रहेगा. कंपनी ने प्राइस बैंड 378 रुपये से 397 प्रति शेयर के बीच तय किया है. कंपनी आईपीओ के जरिए 3600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है.

3. Emmvee Photovoltaic IPO

Emmvee Photovoltaic कंपनी का आईपीओ 11 नवंबर को ओपन हो रहा है. निवेशक 13 नवंबर तक इसपर दांव लगा सकते है. कंपनी की ओर से 206 रुपए से 217 रुपए के बीच प्रति शेयर प्राइस बैंड तय की गई है.

4. इसके अलावा Workmates Core2Cloud और Mahamaya Lifesciences कंपनी के शेयरों में निवेशक अपना दांव लगा सकते है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

