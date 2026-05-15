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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना एक भी रुपया खर्च किए कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, कुछ ही महीनों में हो जाएंगे मालामाल

बिना एक भी रुपया खर्च किए कर सकते हैं ये 3 बिजनेस, कुछ ही महीनों में हो जाएंगे मालामाल

Business Without Investment: अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं या फिर आप बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं और आपको बिजनेस भी शुरू करना है तो आप यहां से 3 नए बिजनेस आइडियाज देख सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 15 May 2026 03:14 PM (IST)
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  • बिना पैसे लगाए घर बैठे शुरू करें बिजनेस, चाहिए सिर्फ मेहनत
  • कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से करें अच्छी कमाई
  • एफिलिएट मार्केटिंग से उत्पादों को प्रमोट कर कमाएं कमीशन

Business Without Investment: आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो. लेकिन ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए लाखों रुपये की जरूरत पड़ेगी. जबकि सच यह है कि आज डिजिटल दौर में कई ऐसे काम हैं जिन्हें बिना एक भी रुपये लगाए शुरू किया जा सकता है. जरूरत सिर्फ मेहनत, समय और सही आइडिया की होती है. खास बात यह है कि इन बिजनेस को घर बैठे भी शुरू किया जा सकता है और अगर लगातार मेहनत की जाए तो कुछ ही महीनों में अच्छी कमाई होने लगती है.

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1.फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग

अगर आपको लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आज वेबसाइट्स, न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल और कंपनियों को हर दिन कंटेंट की जरूरत होती है. ऐसे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छे राइटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. शुरुआत में आप सोशल मीडिया, लिंक्डइन या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं. इसके लिए किसी ऑफिस या बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती. सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट से काम शुरू हो सकता है. शुरुआत में कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ कमाई भी तेजी से बढ़ती है. कई लोग आज घर बैठे हर महीने हजारों से लेकर लाखों रुपये तक कमा रहे हैं.

2.सोशल मीडिया मैनेजमेंट

आज छोटे-बड़े हर बिजनेस को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना जरूरी हो गया है. लेकिन सभी लोगों के पास समय या जानकारी नहीं होती कि वे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पेज को सही तरीके से संभाल सकें. यही वजह है कि सोशल मीडिया मैनेजर की मांग बढ़ रही है. अगर आपको रील्स, पोस्ट डिजाइन, कैप्शन लिखना या ट्रेंड समझना आता है तो यह काम आपके लिए अच्छा मौका बन सकता है. शुरुआत में आप लोकल दुकानों, कैफे, बुटीक या छोटे बिजनेस से संपर्क कर सकते हैं. धीरे-धीरे क्लाइंट बढ़ने पर अच्छी कमाई शुरू हो सकती है. इसमें निवेश लगभग ना के बराबर है.

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3.एफिलिएट मार्केटिंग

एफिलिएट मार्केटिंग आज तेजी से बढ़ता ऑनलाइन बिजनेस बन चुका है. इसमें आपको किसी कंपनी या ई-कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है. जब कोई व्यक्ति आपके लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खुद का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती. आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सऐप के जरिए भी शुरुआत कर सकते हैं. आज कई लोग सिर्फ मोबाइल से एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छी कमाई कर रहे हैं.

वैसे तो ये सभी बिजनेस बिना पैसे के शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत और लगातार सीखने की जरूरत होती है. शुरुआत में रिजल्ट थोड़ा धीमा मिल सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो कुछ महीनों में अच्छी इनकम बन सकती है. आज के दौर में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, बल्कि स्किल और समय है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 May 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Business Investment Business Ideas Money Tips
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