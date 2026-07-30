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हिंदी न्यूज़बिजनेसITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?

ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?

ITR Deadline Rules: वैसे तो आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन यह सभी के लिए डेडलाइन नहीं है. जानिए किन टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 30 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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ITR Filing Last Date: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने जा रहे हैं तो ये मानकर नहीं चलें कि 31 जुलाई ही सभी टैक्सपेयर्स के लिए लास्ट डेट है. ITR फाइल करने की डेडलाइन सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है. ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी कमाई का सोर्स क्या है, आप कौन-सा ITR फॉर्म भर रहे हैं और आप पर टैक्स ऑडिट के नियम लागू होते है या नहीं. 

फाइनेंस एक्ट 2026 के अनुसार सेक्शन 139(1) में बदलाव किया गया है.नए नियमों के मुताबिक,ITR 1 और ITR 2 जमा करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है. वहीं ITR 3 और ITR 4 जमा करने वाले ऐसे लोग, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, उन्हें 31 अगस्त तक ITR सबमिट करने का समय मिलेगा.

किन टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई है आखिरी तारीख?

31 जुलाई की डेडलाइन उन लोगों पर लागू होती है जिनकी सैलरी, पेंशन,हाउस प्रॉपर्टी,कैपिटल गेन,इंटरेस्ट ,इंवेस्टमेंट के तौर पर रखे गए क्रिप्टो एसेट्स और दूसरे देश के पैसे से होती है.

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दूसरी तरफ, 31 अगस्त की डेडलाइन उन लोगों के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, लेकिन उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है.इसमें फ्रीलांसर,कंसल्टेंट,फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडर्स,साथ ही सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के अनुसार आने वाले टैक्सपेयर्स शामिल हैं

सिर्फ सैलरी होने से 31 जुलाई की डेडलाइन फिक्स नहीं होती

ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सैलरी मिलने से ये फिक्स नहीं होता कि आपकी लास्ट डेट 31 जुलाई ही होगी. अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी है और उसे ITR-3 जमा करना पड़ता है या टैक्स ऑडिट के नियम लागू होते हैं, तो उसकी डेडलाइन आगे हो सकती है.

इसके अलावा, अगर कोई सैलरीड व्यक्ति ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, जिसके अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूरी है, तो उसे भी बढ़ी हुई डेडलाइन का फायदा मिल सकता है.

ऐसे में ITR फाइल करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपकी कमाई किस तरह आती है और आपके लिए लास्ट डेट क्या है, ताकि किसी तरह की पेनाल्टी या परेशानी से बचा जा सके.

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Published at : 30 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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