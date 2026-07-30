#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGoogle Pay और SBI के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा 18000 का फायदा, जानें फीचर्स

Google Pay और SBI के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा 18000 का फायदा, जानें फीचर्स

Google Pay SBI Card: गूगल पे और एसबीआई ने मिलकर एक नया कार्ड लॉन्च किया है. ये कार्ड बहुत सारे बेनेफिट्स के साथ आया है. आइये जानते हैं क्या है इसकी खासियत.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

Google Pay and SBI Card: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति करता है. अपनी आर्थिक स्थिति और जीवनशैली के बीच बैलेंस बनाने के लिए लोग इसका खासतौर से इस्तेमाल करते हैं. तमाम बैंकों के क्रेडिट कार्ड तो हमने देखे ही हैं और इस्तेमाल भी किए हैं. लेकिन अब बाजार में एक नया कार्ड भी लॉन्च हो गया है, जो कई सारी सुविधाओं और रिवॉर्ड्स के साथ आपको और भी ज्यादा सुविधाएं देगा.

गूगल पे एसबीआई का नया कार्ड
दरअसल गूगल पे और एसबीआई कार्ड ने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है. ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड खास तौर पर रोजमर्रा के खर्च करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है. कार्ड से यूजर्स को सालभर में 18 हजार रुपये तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं. इसके अलावा ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाएं गूगल पे ऐप के जरिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?

18 हजार तक के मिलेंगे रिवॉर्ड्स
गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड पर ग्राहकों को रिवॉर्ड के तौर पर स्टार्स मिलेंगे. एक स्टार की कीमत 1 रुपये है. ग्राहक हर 500 रुपये के खर्च पर अधिकतम 8 स्टार्स तक कमा सकते हैं. हालांकि कितने स्टार्स मिलेंगे ये बिलिंग साइकिल में किए गए कुल खर्च पर निर्भर करेगा. दोनों कंपनियों ने बताया है कि कार्डधारक एक साल में करीब 18 हजार तक के रिवॉर्ड कमा सकते हैं. इन स्टार्स को गूगल पे पर पेमेंट करते समय तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है.

फीस और वेलकम बेनिफिट
इस कार्ड की जॉइनिंग फीस 499 रुपये + टैक्स है. इतनी ही फीस सालाना रिन्यूअल के समय भी देनी होगी. हालांकि, अगर ग्राहक पिछले साल कार्ड से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च करता है, तो सालाना फीस माफ हो जाएगी. इतना ही नहीं नए ग्राहकों को 1 हजार रुपये तक के वेलकम बेनिफिट मिलेंगे. जिसमें गूगल पे से पहला पेमेंट करने पर 500 रुपये का लाभ, जॉइनिंग फीस भरने के बाद 500 रुपये के बराबर स्टार्स ज्यादा खर्च पर ज्यादा रिवॉर्ड जैसे फायदे मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: अगस्त से जेब होगी ढीली! चाय से लेकर कार तक, इन चीजों पर बढ़ सकता है खर्च

रोजमर्रा के खर्च पर फोकस
इस कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम रोजाना होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इन चीजों पर किए गए खर्च शामिल हैं:

  • किराने का सामान
  • बिजली, पानी और दूसरे यूटिलिटी बिल
  • यात्रा की बुकिंग
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग
  • दुकानों और दूसरे मर्चेंट्स पर पेमेंट

कार्ड के लिए आवेदन करने से लेकर खर्च देखने, रिवॉर्ड इस्तेमाल करने और अकाउंट मैनेज करने तक का काम गूगल पे ऐप से किया जा सकता है.

EMI की मिलेगी सुविधा
अगर किसी महीने क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा हो जाता है, तो ग्राहक अपने लेटेस्ट बकाया बिल को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं. इससे बड़ी रकम का भुगतान कई महीनों में किया जा सकता है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 30 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Google Pay SBI Credit Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?
ITR: सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट क्यों नहीं, किन लोगों को मिलता है ज्यादा वक्त?
बिजनेस
अगस्त से जेब होगी ढीली! चाय से लेकर कार तक, इन चीजों पर बढ़ सकता है खर्च
अगस्त से जेब होगी ढीली! चाय से लेकर कार तक, इन चीजों पर बढ़ सकता है खर्च
बिजनेस
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, जानें भारत पर इसका असर
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, जानें भारत पर इसका असर
बिजनेस
एयरपोर्ट पर लगने वाले चार्जेस पर सरकार का बड़ा कदम, अब बदलेंगे ये नियम
एयरपोर्ट पर लगने वाले चार्जेस पर सरकार का बड़ा कदम, अब बदलेंगे ये नियम
Advertisement

वीडियोज

Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
दिल्ली NCR
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
इंडिया
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget