Google Pay and SBI Card: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति करता है. अपनी आर्थिक स्थिति और जीवनशैली के बीच बैलेंस बनाने के लिए लोग इसका खासतौर से इस्तेमाल करते हैं. तमाम बैंकों के क्रेडिट कार्ड तो हमने देखे ही हैं और इस्तेमाल भी किए हैं. लेकिन अब बाजार में एक नया कार्ड भी लॉन्च हो गया है, जो कई सारी सुविधाओं और रिवॉर्ड्स के साथ आपको और भी ज्यादा सुविधाएं देगा.

गूगल पे एसबीआई का नया कार्ड

दरअसल गूगल पे और एसबीआई कार्ड ने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है. ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड खास तौर पर रोजमर्रा के खर्च करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है. कार्ड से यूजर्स को सालभर में 18 हजार रुपये तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं. इसके अलावा ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाएं गूगल पे ऐप के जरिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

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18 हजार तक के मिलेंगे रिवॉर्ड्स

गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड पर ग्राहकों को रिवॉर्ड के तौर पर स्टार्स मिलेंगे. एक स्टार की कीमत 1 रुपये है. ग्राहक हर 500 रुपये के खर्च पर अधिकतम 8 स्टार्स तक कमा सकते हैं. हालांकि कितने स्टार्स मिलेंगे ये बिलिंग साइकिल में किए गए कुल खर्च पर निर्भर करेगा. दोनों कंपनियों ने बताया है कि कार्डधारक एक साल में करीब 18 हजार तक के रिवॉर्ड कमा सकते हैं. इन स्टार्स को गूगल पे पर पेमेंट करते समय तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है.

फीस और वेलकम बेनिफिट

इस कार्ड की जॉइनिंग फीस 499 रुपये + टैक्स है. इतनी ही फीस सालाना रिन्यूअल के समय भी देनी होगी. हालांकि, अगर ग्राहक पिछले साल कार्ड से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च करता है, तो सालाना फीस माफ हो जाएगी. इतना ही नहीं नए ग्राहकों को 1 हजार रुपये तक के वेलकम बेनिफिट मिलेंगे. जिसमें गूगल पे से पहला पेमेंट करने पर 500 रुपये का लाभ, जॉइनिंग फीस भरने के बाद 500 रुपये के बराबर स्टार्स ज्यादा खर्च पर ज्यादा रिवॉर्ड जैसे फायदे मिलेंगे.

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रोजमर्रा के खर्च पर फोकस

इस कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम रोजाना होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इन चीजों पर किए गए खर्च शामिल हैं:

किराने का सामान

बिजली, पानी और दूसरे यूटिलिटी बिल

यात्रा की बुकिंग

ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग

दुकानों और दूसरे मर्चेंट्स पर पेमेंट

कार्ड के लिए आवेदन करने से लेकर खर्च देखने, रिवॉर्ड इस्तेमाल करने और अकाउंट मैनेज करने तक का काम गूगल पे ऐप से किया जा सकता है.

EMI की मिलेगी सुविधा

अगर किसी महीने क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा हो जाता है, तो ग्राहक अपने लेटेस्ट बकाया बिल को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं. इससे बड़ी रकम का भुगतान कई महीनों में किया जा सकता है.