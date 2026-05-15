Petrol, diesel price hike LIVE: देश में पेट्रोल-डीजल और CNG के बढ़े दाम, फ्यूल स्टेशनों के बीच लंबी कतारें
Fuel Price Hike: भारत में चार साल बाद आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. सीएनजी के दाम भी 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए हैं. फ्यूल स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गई हैं.
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Petrol, diesel price hike live updates: लगभग चार साल तक रिटेल स्तर पर ईंधन की कीमतें स्थिर रखने के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूरे भारत में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी. पेट्रोल-डीजल की कीमत में प्रति लीटर 3 रुपये का इजाफा किया गया है. वहीं, सीएनजी की कीमत 2 रुपये प्रति किलो की दर से बढ़ाई गई हैं. कीमतों में इस अचानक हुए बदलाव के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में घबराहट पैदा हो गई है. लोग बड़ी मात्रा में फ्यूल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं. आलम यह है कि लोकल आउटलेट्स पर नई दरें पूरी तरह से लागू होने से पहले ही अपने वाहनों की टंकियां भरवाने के लिए दौड़ पड़े.
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर सरकार की राय
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग ने दुनिया भर में तेल महंगा कर दिया. इसका असर भारत पर भी पड़ा, लेकिन आम आदमी को लंबे समय तक इससे बचाकर रखा गया.
तेल कंपनियां रोज करीब एक हजार करोड़ रुपये का घाटा खुद उठा रही हैं. पेट्रोल पर 26 रुपये और डीजल पर करीब 82 रुपये प्रति लीटर तेल कंपनियां अपनी जेब से दे रही हैं ताकि आम उपभोक्ताओं को सस्ता ईंधन मिलें. इसके अलावा, सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये टैक्स भी पहले ही घटा चुकी है.अगर यह सब नहीं होता तो पेट्रोल दो से तीन गुना महंगा हो जाता. किसान, ट्रक वाले और ऑटो चालक सबसे पहले टूट जाते.
दुनिया के करीब 82 देशों में पेट्रोल-डीजल की राशनिंग हो रही है. दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल 50 फीसदी तक महंगा हो गया, यूरोप में 20 फीसदी. भारत ने अभी तक यह नौबत नहीं आने दी. सरकार साफ कह रही है कि यह संकट हमारी गलती से नहीं आया यह बाहर से आई मुसीबत है और भारत दबाव में आकर फैसले नहीं करता.
महंगाई से त्रस्त लोगों की और बढ़ीं मुश्किलें
जम्मू में पेट्रोल के दाम 3 14 रुपये प्रति लीटर बढ़ने के बाद अब यहां पेट्रोल की कीमत 99.63 रुपये हो गई है. वहीं, डीजल के दाम 2.98 रुपये प्रति लीटर बढ़ने के बाद डीजल की कीमत 88.31 रुपये तक पहुंच गई है. पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए इस इजाफे पर जम्मू के लोगों का कहना है कि यह आम आदमी के लिए एक झटका है. उनका यह भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब महंगाई बढ़ेगी और हर जरूरी सामान के दाम बढ़ेंगे. यह लोगों का दावा है कि पहले ही महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा.
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Source: IOCL