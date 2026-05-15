देश में पेट्रोल-डीजल और CNG के बढ़े दाम, फ्यूल स्टेशनों के बीच लंबी कतारें

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग ने दुनिया भर में तेल महंगा कर दिया. इसका असर भारत पर भी पड़ा, लेकिन आम आदमी को लंबे समय तक इससे बचाकर रखा गया.

तेल कंपनियां रोज करीब एक हजार करोड़ रुपये का घाटा खुद उठा रही हैं. पेट्रोल पर 26 रुपये और डीजल पर करीब 82 रुपये प्रति लीटर तेल कंपनियां अपनी जेब से दे रही हैं ताकि आम उपभोक्ताओं को सस्ता ईंधन मिलें. इसके अलावा, सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये टैक्स भी पहले ही घटा चुकी है.अगर यह सब नहीं होता तो पेट्रोल दो से तीन गुना महंगा हो जाता. किसान, ट्रक वाले और ऑटो चालक सबसे पहले टूट जाते.

दुनिया के करीब 82 देशों में पेट्रोल-डीजल की राशनिंग हो रही है. दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल 50 फीसदी तक महंगा हो गया, यूरोप में 20 फीसदी. भारत ने अभी तक यह नौबत नहीं आने दी. सरकार साफ कह रही है कि यह संकट हमारी गलती से नहीं आया यह बाहर से आई मुसीबत है और भारत दबाव में आकर फैसले नहीं करता.