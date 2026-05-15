Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दुनियाभर में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, आम आदमी पर बढ़ा बोझ।

म्यांमार, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका सहित कई देशों में हुई भारी बढ़ोतरी।

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति संकट बने प्रमुख कारण।

Global Fuel Hike: दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर भारत समेत कई देशों में साफ दिखाई दे रहा है. म्यांमार, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में ईंधन काफी महंगा हुआ है.

भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं. बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और सप्लाई संकट की वजह से कई देशों में आम लोगों पर खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं, किन देशों में कितना रेट बढ़ा है?

पड़ोसी देशों में कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पाकिस्तान में पेट्रोल 54.9% और डीजल 44.9% महंगा हुआ है. वहीं श्रीलंका में पेट्रोल 38.2% और डीजल 41.8% तक बढ़ गया है. जबकि नेपाल में पेट्रोल 38.2% और डीजल 58.5% तक महंगा हो गया है.

चीन में पेट्रोल की कीमतें 21.7% और डीजल 23.7% बढ़ी है. बांग्लादेश की बात करें तो, पेट्रोल की कीमत 16.7% और डीजल 15.0% बढ़ी है.

अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी

म्यांमार — पेट्रोल 89.7%, डीजल 112.7%

मलेशिया — पेट्रोल 56.3%, डीजल 71.2%

पाकिस्तान — पेट्रोल 54.9%, डीजल 44.9%

संयुक्त अरब अमीरात — पेट्रोल 52.4%, डीजल 86.1%

अमेरिका — पेट्रोल 44.5%, डीजल 48.1%

फिलीपींस — पेट्रोल 40.6%, डीजल 53.8%

श्रीलंका — पेट्रोल 38.2%, डीजल 41.8%

नेपाल — पेट्रोल 38.2%, डीजल 58.5%

दक्षिण अफ्रीका — पेट्रोल 33.1%, डीजल 63.6%

कनाडा — पेट्रोल 31.9%, डीजल 32.8%

न्यूजीलैंड — पेट्रोल 30.7%, डीजल 88.6%

थाईलैंड — पेट्रोल 29.7%, डीजल 32.4%

बेल्जियम — पेट्रोल 25.3%, डीजल 30.9%

वियतनाम — पेट्रोल 23.8%, डीजल 50.6%

चीन — पेट्रोल 21.7%, डीजल 23.7%

फ्रांस — पेट्रोल 20.9%, डीजल 31.0%

यूनाइटेड किंगडम — पेट्रोल 19.2%, डीजल 34.2%

दक्षिण कोरिया — पेट्रोल 19.0%, डीजल 26.2%

ऑस्ट्रेलिया — पेट्रोल 18.5%, डीजल 43.1%

बांग्लादेश — पेट्रोल 16.7%, डीजल 15.0%

इटली — पेट्रोल 15.4%, डीजल 19.8%

जर्मनी — पेट्रोल 13.7%, डीजल 19.8%

सिंगापुर — पेट्रोल 12.7%, डीजल 64.7%

जापान — पेट्रोल 9.7%, डीजल 11.2%

भारत — पेट्रोल 3.2%, डीजल 3.4%

म्यांमार में सबसे ज्यादा बढ़े दाम, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में म्यांमार सबसे ऊपर रहा है. यहां पेट्रोल 89.7% और डीजल 112.7% तक महंगा हो चुका है. जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. जहां पेट्रोल 54.9% और डीजल 44.9% तक बढ़ी है. बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और सप्लाई संकट का असर इन देशों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है.

लिस्ट में भारत की स्थिति

भारत में पेट्रोल की कीमत 3.2% और डीजल की कीमत 3.4% बढ़ी है. मिडिल ईस्ट तनाव के शुरू होने के बाद से ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि, सरकार ने कीमतों को स्थित रखने का प्रयास किया हैं. तेल कंपनियों के लगातार बढ़ते घाटे के कारण कीमतों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है.

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