हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस10 ग्राम, 100 ग्राम या 500 ग्राम कितना रख सकते हैं सोना, जानें बैंक लॉकर में गोल्ड स्टोरेज की कितनी है लिमिट?

10 ग्राम, 100 ग्राम या 500 ग्राम कितना रख सकते हैं सोना, जानें बैंक लॉकर में गोल्ड स्टोरेज की कितनी है लिमिट?

Gold Locker: लॉकर में गहने रखना एक अच्छा ऑप्शन है. इससे चोरी होने का डर नहीं रहता, हम जब चाहे इसे निकाल सकते हैं. बैंक इसके बदले कुछ चार्ज वसूलता है और बदले में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

Gold Locker: लोग अकसर अपने गहनों को बैंक लॉकर में रख देते हैं ताकि गहने सिक्योर रहे. लॉकर में गहने रखना एक अच्छा ऑप्शन है. इससे चोरी होने का डर नहीं रहता, हम जब चाहे इसे निकाल सकते हैं. बैंक इसके बदले कुछ चार्ज वसूलता है और बदले में इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि लॉकर में गहने रखने के भी कुछ नियम है, आइए आज हम आपको इस खबर के जरिए इसकी जानकारी देते हैं-

घर में कितना रख सकते हैं सोना? 

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, एक विवाहित महिला केवल 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह लिमिट 250 ग्राम है. इसके अलावा, पुरुष अपने नाम पर केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं. यानी कि अपने घर में सोना रखने की लिमिट सबके लिए अलग-अलग तय की गई है. उदाहरण के तौर पर अगर एक विवाहित पुरुष और महिला एक ही घर में रहते हैं, तो उनके पास कुल 100 ग्राम + 500 ग्राम = 600 ग्राम सोना हो सकता है. 

लॉकर में गोल्ड रखने की लिमिट

RBI के मुताबिक, बैंक लॉकर में गोल्ड रखने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. हालांकि, लॉकर में कितना सोना रखा जा रहा है यह बैंक की पॉलिसीज पर निर्भर करती है. इसके अलावा, आपके पास इस बात का भी सबूत होना चाहिए कि आपने सोना वैध तरीके से खरीदा है. सीधे शब्दों में कहें तो, बैंक लॉकर में कितनी मात्रा में सोना रखा जाना चाहिए इसे लेकर RBI ने कोई नियम नहीं बनाए हैं. यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना चाहता है. बैंक आपसे यह नहीं पूछ सकता कि आपने अपने लॉकर में क्या और क्यों रखा है, जब तक कि आपने उसमें कोई अवैध चीज न रखी हो. 

लॉकर के लिए प्रॉयरिटी लिस्ट 

दिवाली के बाद बैंकिंग नियम में हुए बदलावों के तहत अब लॉकर खोलने वाले व्यक्ति को प्रॉयरिटी लिस्ट देनी होगी. यानी कि लॉकर खोलते वक्त उसे बैंक को यह लिखकर देना होगा कि उसकी मृत्यु के बाद लॉकर खोलने का हकदार कौन होगा.

इसका मकसद सिक्योरिटी को और पुख्ता बनाना व भविष्य में किसी तरह के कानूनी विवाद को रोकना है. पहले लॉकर धारक की मौत होने के बाद लॉकर को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच बखेड़ा खड़ा हो जाता है, लेकिन अब प्रॉयरिटी लिस्ट होने से ऐसा नहीं होगा. लिस्ट के मुताबिक, पहले नंबर पर जिसका नाम होगा वही लॉकर खोलने का हकदार होगा. उसकी गैर-मौजूदगी में दूसरा और इस तरह से दूसरे व चौथे का नंबर आएगा. 

 

ये भी पढ़ें:

घर में कितना रख सकते हैं सोना? लिमिट से बाहर गोल्ड रिजर्व करने पर होगी कार्रवाई, जानें क्या है नियम? 

Published at : 01 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Tags :
Gold Bank Locker Bank Locker Rules Gold Storage Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर
हेल्थ
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget