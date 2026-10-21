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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली बाद 27% महंगी होगी होटल-फ्लाइट बुकिंग, क्रिसमस और न्यू ईयर पर मचेगी लूट

दीवाली बाद 27% महंगी होगी होटल-फ्लाइट बुकिंग, क्रिसमस और न्यू ईयर पर मचेगी लूट

दीवाली, क्रिसमस और न्य ईयर के दौरान घूमने जाने वालों के लिए खास अपडेट है. दीवाली के बाद होटलों के किराए में बढ़ोतरी होने का अनुमान है और वहीं फ्लाइट के रेट में भी इजाफा हो सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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  • क्रिसमस, न्यू ईयर पर भी बुकिंग पहले से करें।

त्योहारों के दौरान होटल, फ्लाइट के दाम में बढ़ोतरी होना आम बात है, क्योंकि इस दौरान इनकी डिमांड काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अब दीवाली आने वाली है और लोग इस दौरान पड़ने वाली छुट्टियों का फायदे उठाएंगे और घूमने निकल पड़ेंगे. अहम बात ये है कि दीवाली के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के लिए लोगों ने अभी से बुकिंग करनी शुरू कर दी है. दीवाली के बाद भी होटलों की बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

होटल बुकिंग में होगी बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, Siccative Solution ने देश के 10 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेस के 3114 होटल प्रॉपर्टी का विश्लेषण किया है, जिसके बाद ही दीवाली के बाद होटलों के किराये में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया है. 

कितनी होगी बढ़ोतरी?

इस साल 2026 में दीवाली 8 नवंबर की है. यानी इसके बाद से ही होटलों के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, 11 से 15 नवंबर के बीच मिड-स्केल होटलों के औसत किराये में दीवाली से पहले के मुकाबले लगभग 26.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसके साथ ही इसकी भी रिपोर्ट सामने आई है कि इस दौरान फ्लाइट की टिकटों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

क्रिसमस और न्यू ईयर पर मचेगी लूट

क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग घूमने निकलते हैं तो इस दौरान अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं. क्योंकि इस दौरान भी होटलों और फ्लाइट बुकिंग के रेट आसमान छू सकते हैं. हां, लेकिन ये जरूर है कि होटल और फ्लाइट का किराया इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां जा रहे हैं और किस तारीख को जा रहे हैं. 

प्रीमियम होटलों के किराये भी बढ़ेंगे?

हां, प्रीमियम होटलों के किराये में भी बढ़ोतरी हो सकती है. दीवाली से पहले इनका औसत किराया 25,917 रुपये था, जो कि अब दीवाली के बाद बढ़कर 31,163 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

कैसे करें फ्लाइट और होटल बुकिंग?

  • अगर आप भी दीवाली, क्रिसमस और न्य ईयर के दौरान घूमने जाने वाले हैं तो टिकट बुकिंग आखिरी समय पर न करें.
  • इसके अलावा अलग-अलग एयरलाइन की टिकट चेक करें.
  • वहीं जहां घूमने जा रहे हैं वहां पर होटल के किराये की भी तुलना करें.
  • इसके अलावा बुकिंग से टिकट और होटल की कैंसिलेशन पॉलिसी को नजरअंदाज न करें.
  • सबसे जरूरी की सिर्फ शुरुआती किराया ही न देखें, इसके साथ ही टैक्स, बैगेज फीस भी जोड़ें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 21 Oct 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Diwali Business News Hotels Fare Hikes
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