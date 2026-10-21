दीवाली बाद 27% महंगी होगी होटल-फ्लाइट बुकिंग, क्रिसमस और न्यू ईयर पर मचेगी लूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रिसमस, न्यू ईयर पर भी बुकिंग पहले से करें।

त्योहारों के दौरान होटल, फ्लाइट के दाम में बढ़ोतरी होना आम बात है, क्योंकि इस दौरान इनकी डिमांड काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अब दीवाली आने वाली है और लोग इस दौरान पड़ने वाली छुट्टियों का फायदे उठाएंगे और घूमने निकल पड़ेंगे. अहम बात ये है कि दीवाली के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के लिए लोगों ने अभी से बुकिंग करनी शुरू कर दी है. दीवाली के बाद भी होटलों की बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

होटल बुकिंग में होगी बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, Siccative Solution ने देश के 10 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेस के 3114 होटल प्रॉपर्टी का विश्लेषण किया है, जिसके बाद ही दीवाली के बाद होटलों के किराये में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया है.

कितनी होगी बढ़ोतरी?

इस साल 2026 में दीवाली 8 नवंबर की है. यानी इसके बाद से ही होटलों के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, 11 से 15 नवंबर के बीच मिड-स्केल होटलों के औसत किराये में दीवाली से पहले के मुकाबले लगभग 26.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसके साथ ही इसकी भी रिपोर्ट सामने आई है कि इस दौरान फ्लाइट की टिकटों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

क्रिसमस और न्यू ईयर पर मचेगी लूट

क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग घूमने निकलते हैं तो इस दौरान अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं. क्योंकि इस दौरान भी होटलों और फ्लाइट बुकिंग के रेट आसमान छू सकते हैं. हां, लेकिन ये जरूर है कि होटल और फ्लाइट का किराया इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां जा रहे हैं और किस तारीख को जा रहे हैं.

प्रीमियम होटलों के किराये भी बढ़ेंगे?

हां, प्रीमियम होटलों के किराये में भी बढ़ोतरी हो सकती है. दीवाली से पहले इनका औसत किराया 25,917 रुपये था, जो कि अब दीवाली के बाद बढ़कर 31,163 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

कैसे करें फ्लाइट और होटल बुकिंग?

अगर आप भी दीवाली, क्रिसमस और न्य ईयर के दौरान घूमने जाने वाले हैं तो टिकट बुकिंग आखिरी समय पर न करें.

इसके अलावा अलग-अलग एयरलाइन की टिकट चेक करें.

वहीं जहां घूमने जा रहे हैं वहां पर होटल के किराये की भी तुलना करें.

इसके अलावा बुकिंग से टिकट और होटल की कैंसिलेशन पॉलिसी को नजरअंदाज न करें.

सबसे जरूरी की सिर्फ शुरुआती किराया ही न देखें, इसके साथ ही टैक्स, बैगेज फीस भी जोड़ें.

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