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बिजली चोरी से लेकर बिलिंग तक, ऑडिट से CAG करेगा पूरे देश का हिसाब

कैग अब देश के सामने बिजली कंपनियों का हिसाब खोलने की तैयारी में जुट गया है. देश में पहली बार बिजली कंपनियों का ऑडिट हो रहा है. इस ऑडिट में बिजली चोरी, बिजली बिल से लेकर सप्लाई तक को शामिल किया गया है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 11:32 AM (IST)
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पहली बार बिजली कंपनियों का पूरे देश में एक साथ ऑडिट हो रहा है. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी CAG ने 39 सरकारी डिस्कॉम और पांच पावर विभागों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पिछले 5 साल का हिसाब-किताब देखा जाएगा. इन कंपनियों पर कुल 3.41 लाख करोड़ रुपए का पुराना घाटा है और 7.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है. 

दावा है कि बिजली कंपनियों के सिर्फ ब्याज में ही हर साल 77 हजार 653 करोड़ रुपए चले जाते हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में 41 डिस्कॉम को 32 हजार 661 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था तो वहीं 23 डिस्कॉम को 29 हजार 959 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था.

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बिजली चोरी, बिल वसूली पर भी ऑडिट

कैग के इस ऑडिट में बिजली चोरी, बिल वसूली, मीटरिंग और बिजली सप्लाई पर भी फोकस रहेगा. इतना ही नहीं इस ऑडिट के तहत देश भर में और अलग अलग श्रेणियों के लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं से फीडबैक लेकर बिजली सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि का आकलन भी किया जा रहा है.

जानकारी मिली है कि इस ऑडिट में केंद्र सरकार की 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना' के क्रियान्वयन और उसके परिणामों का मूल्यांकन भी शामिल किया गया है, ताकि योजनाओं की सफलता का सही आकलन हो सके.

अगले 4 सालों में पूरा होगा ऑडिट

इस राष्ट्रीय ऑडिट को अगले चार सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. इसकी शुरुआत डिस्कॉम से हुई है, जिसके बाद ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का भी ऑडिट किया जाएगा. मार्च 2025 के आखिर तक डिस्कॉम का कुल संचयी घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दर्ज किया गया था.

कैग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, कैुपिटल ग्रांट्स की तुलना में रेवेन्यू ग्रांट्स में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है. सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद अब निवेश के बजाय मुख्य रूप से घाटे, कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो रही है.

कहां-कहां पेश होंगी रिपोर्ट?

बता दें कि राज्य-स्तरीय ऑडिट रिपोर्ट अगले साल संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में पेश की जाएंगी. वहीं, सामान्य नीतिगत मुद्दों और प्रणालीगत कमियों को राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सामने रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें- कंपनी के कागज ही बनेंगे सबूत, कर्ज वसूली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
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