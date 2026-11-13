बिजली चोरी से लेकर बिलिंग तक, ऑडिट से CAG करेगा पूरे देश का हिसाब

पहली बार बिजली कंपनियों का पूरे देश में एक साथ ऑडिट हो रहा है. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी CAG ने 39 सरकारी डिस्कॉम और पांच पावर विभागों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पिछले 5 साल का हिसाब-किताब देखा जाएगा. इन कंपनियों पर कुल 3.41 लाख करोड़ रुपए का पुराना घाटा है और 7.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है.

दावा है कि बिजली कंपनियों के सिर्फ ब्याज में ही हर साल 77 हजार 653 करोड़ रुपए चले जाते हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में 41 डिस्कॉम को 32 हजार 661 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था तो वहीं 23 डिस्कॉम को 29 हजार 959 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था.

बिजली चोरी, बिल वसूली पर भी ऑडिट

कैग के इस ऑडिट में बिजली चोरी, बिल वसूली, मीटरिंग और बिजली सप्लाई पर भी फोकस रहेगा. इतना ही नहीं इस ऑडिट के तहत देश भर में और अलग अलग श्रेणियों के लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं से फीडबैक लेकर बिजली सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि का आकलन भी किया जा रहा है.

जानकारी मिली है कि इस ऑडिट में केंद्र सरकार की 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना' के क्रियान्वयन और उसके परिणामों का मूल्यांकन भी शामिल किया गया है, ताकि योजनाओं की सफलता का सही आकलन हो सके.

अगले 4 सालों में पूरा होगा ऑडिट

इस राष्ट्रीय ऑडिट को अगले चार सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. इसकी शुरुआत डिस्कॉम से हुई है, जिसके बाद ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का भी ऑडिट किया जाएगा. मार्च 2025 के आखिर तक डिस्कॉम का कुल संचयी घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दर्ज किया गया था.

कैग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, कैुपिटल ग्रांट्स की तुलना में रेवेन्यू ग्रांट्स में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है. सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद अब निवेश के बजाय मुख्य रूप से घाटे, कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो रही है.

कहां-कहां पेश होंगी रिपोर्ट?

बता दें कि राज्य-स्तरीय ऑडिट रिपोर्ट अगले साल संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में पेश की जाएंगी. वहीं, सामान्य नीतिगत मुद्दों और प्रणालीगत कमियों को राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सामने रखा जाएगा.

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