हल्दीराम की नई तैयारी! देशी चाट के साथ ले सकेंगे विदेशी सैंडविच का मचा, जानें पूरी डिटेल

हल्दीराम भारत में वेस्टर्न स्टाइल की क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत हल्दीराम इस अमेरिकी ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइजी डील कर सकती है.
Haldiram's business expansion: भारत की जानी-मानी और सबसे बड़ी फूड कंपनियों की लिस्ट में शामिल हल्दीराम ग्रुप अब अपने व्यापार को नई ऊचाईयों पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है. कंपनी भारत में वेस्टर्न स्टाइल की क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत हल्दीराम अमेरिकी ग्लोबल रेस्टोरेंट कंपनी इंस्पायर ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइजी डील कर सकती है.
अगर इस डील पर मुहर लगती है तो, हल्दीराम ग्रुप भारत में इंस्पायर ब्रांड्स की सैंडविच चेन 'जिमी जॉन्स' को लॉन्च करेगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हल्दीराम ग्रुप सबवे और टिम हॉर्टन्स जैसे वैश्विक ब्रांड्स कंपनियों की तरह खुद को स्थापित करना चाहती है. कंपनी का ध्यान, ऐसे युवाओं पर है जो, वेस्टर्न स्टाइल कैफे को काफी पसंद करते हैं.
जिमी जॉन्स करना चाहती है वैश्विक डील
जिमी जॉन्स सबवे स्टाइल की सैंडविच और रैप बनानी वाली फूड कंपनी है. इसकी स्थापना साल 1983 में हुई थी. जिमी जॉन्स का व्यापार अमेरिका समेत कनाडा, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात में फैला हुआ है. इन सभी देशों में कंपनी के लगभग 2600 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं. जिमी जॉन्स की बिक्री की बात करें तो, उनकी वेबसाइट के अनुसार 2.6 बिलियन डॉलर की कुल सिस्टम बिक्री के साथ यह अमेरिका का एक प्रसिद्ध डिलीवरी सैंडविच ब्रांड है.
मल्टी-ब्रांड रेस्टोरेंट कंपनी इंस्पायर ब्रांड्स अब इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी डील्स के जरिए नए बाजारों में अपनी पहुंच बनाना चाहती है. हाल ही में कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करने के बाद कहा था कि, कंपनी ग्लोबल स्तर पर अपने बिजनेस का विस्तार करने की तैयारी कर रही है. कंपनी के अध्यक्ष माइकल हेली ने कहा कि, पिछले 40 सालों से जिमी जॉन्स सैंडविच ब्रांड ने क्वालिटी और सादगी पर ध्यान दिया है, और अब वक्त आ गया है कि, इस अनुभव को दुनिया के और देशों तक पहुंचाया जाए.
हल्दीराम का मुनाफा
भारतीय फूड को दुनिया के अलग- अलग हिस्सों तक पहुंचाने में हल्दीराम ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हल्दीराम के देशी व्यंजन भारतीयों को बहुत पसंद आते है. अगर, कंपनी के मुनाफे की बात करें तो, हल्दीराम ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024 में 12,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था और इससे 1,400 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ.
