(Source: ECI | ABP NEWS)
गजब की है सरकार की ये स्कीम, गारंटीड रिटर्न के साथ लखपति बनने के वादा; फायदें कई और भी
Public Provident Fund: अगर लॉन्ग टर्म में आपको मोटा और गारंटीड रिटर्न चाहिए, तो पीपीएफ आपके लिए एक बेस्ट सेविंग्स स्कीम साबित हो सकता है. इसमें निवेश से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है.
Public Provident Fund: पीपीएफ यानी कि पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है. यह गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट भी देती है. साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री है. यह एक ऐसी सरकारी स्कीम है, जो लॉन्ग टर्म में गारंटीड रिटर्न देती है. आइए जानते हैं कि हर महीने 5,000-10,000 रुपये निवेश करके आप 18 साल में कितना कमा सकते हैं ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग बना सके.
पीपीएफ में कौन कर सकता है निवेश?
पीपीएफ में कोई भी निवेश कर सकता है- सैलरीड क्लास, बिजनेस करने वाला या पेंशनर्स कोई भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई नाबालिग है, तो इस स्थिति में माता-पिता या कानूनी रूप से अभिभावक उसका पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. माता-पिता के न होने की स्थिति में दादा-दादी लीगल गार्जियन के तौर पर अपने पोते-पोती के नाम पर पीपीएफ में निवेश शुरू कर सकते हैं. कुल मिलाकर भारत का कोई भी निवासी पीपीएफ में निवेश कर सकता है. NRIs (Non-Resident Indians) पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं.
कितनी रकम से शुरू करें निवेश?
पीपीएफ में निवेश की न्यूनतम राशि 500 रुपये है यानी कि आप 500 रुपये जमा कर अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं. जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. इसका लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, जिसके बाद आप चाहें तो इसे 5-5 साल के अनलिमिटेड ब्लॉक के साथ आगे बढ़ा सकते हैं.
मैच्योरिटी होने पर आप अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म भरें और उसे अपनी पासबुक के साथ जमा करें और अपने हिस्से का पैसा निकाल लें. आप चाहें तो मैच्योरिटी अमाउंट अपने अकाउंट में छोड़कर उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं. साल में एक बार आपको पीएफ अकाउंट से विदड्रॉल की इजाजत होगी. इमरजेंसी की स्थिति में पैसे की जरूरत पड़ने पर आप हर चौथे साल के अंत में बैलेंस के 50 परसेंट तक अमाउंट निकाल सकते हैं.
अब जानते हैं कि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में 18 साल के पीरियड पर हर महीने 5000, 7000 या 10000 डालते हैं, तो आपके पास कितना जमा हो जाएगा. यहां हम 7.1 परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं.
5000 के निवेश पर कितना मिलेगा?
12 महीने तक 5000 का निवेश यानी कि सालाना पीएफ अकाउंट में 60000 रुपये जमा हो रहे हैं. 18 सालों में निवेश की रकम 10,80,000 रुपये होगी, जबकि इस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट 11,25,878 रुपये होगा. यानी कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट 22,05,878 रुपये होगा.
7000 के निवेश पर कितना जमा लेंगे?
हर महीने पीएफ अकाउंट में 7000 रुपये के निवेश से सालाना निवेश (7000x12) 84000 रुपये हो जाएगा. यानी कि 18 सालों में पीएफ अकाउंट में आपके निवेश की रकम 15,12,000 रुपये होगी, जबकि इस पर मिला इंटरेस्ट 15,76,230 रुपये होगा. इस हिसाब से अनुमानित मैच्योरिटी अमाउंट 30,88,230 रकम बैठेगा.
10000 के निवेश पर कितने मिलेंगे पैसे?
हर महीने लगातार पीएफ अकाउंट में अगर आप 10000 रुपये डालते चले जाएंगे, तो आपका इसमें सालाना निवेश 1,20,000 (10,000x12) रुपये होगा. इस तरह से 18 सालों में आपकी जमा राशि बढ़कर 21,60,000 रुपये हो जाएगी और इस पर 22,51,757 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर मिलेंगे.यानी कि मैच्योर होने पर आपको 44,11,757 रुपये मिलेंगे.
ये भी पढ़ें:
महंगाई में आई रिकॉर्ड कमी, क्या दिसंबर में सस्ता होगा लोन? जानें रिपोर्ट का अनुमान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL