UPI से लिंक क्रेडिट कार्ड पर MDR लगेगा या नहीं? चार्ज पर सरकार ने दिया जवाब

मंगलवार को NPCI ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने की बात कही है. ये नए नियम 15 अक्टूबर लागू हो जाएंगे. हालांकि इन नियमों में बदलाव के बाद कई सवाल कारोबारियों और लोगों के मन में हैं. इसमें से एक सवाल ये भी है कि किया UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट पर भी ये नया नियम लागू होगा? आइये जानते हैं क्या है इसका जवाब.

क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होंगे नए नियम?

नियमों में बदलाव के बाद NPCI ने एक FAQ भी जारी किया है, जिसमें सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. इसमें ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल का जवाब भी दिया गया है. जिसके तहत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि, जो UPI के जरिए लिंक किए गए क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन से भुगतान करते हैं, उन्हें इस नियम से राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें: 15 अक्टूबर के बाद क्या QR कोड वाला डिब्बा भी बदलना पड़ेगा? दुकानदार दें ध्यान

दरअसल RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करके किए गए पेमेंट और बैंक की पहले से मंजूर क्रेडिट लाइन से किए गए भुगतान पर ये शुल्क लागू नहीं होगा. इसकी वजह ये है कि ये भुगतान सामान्य बैंक खाते से सीधे पैसे भेजने की जगह क्रेडिट सुविधा के तहत किए जाते हैं. इसलिए इन पर क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट प्रोडक्ट से जुड़े मौजूदा नियम लागू रहेंगे.

15 अक्टूबर से होंगे बदलाव

UPI के नए नियमों के मुताबिक 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर MDR लगेगा. मर्चेंट पेमेंट पर MDR 0.4 प्रतिशत होगा, तो वहीं कुछ खास सेवाओं में जैसे रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल जैसी सुविधाओं में 5 रुपये का तय शुल्क लगेगा. इसके अलावा कैपिटल मार्केट से जुड़े भुगतान, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े लेनदेन पर MDR 0.02 प्रतिशत होगा. यहां भी अधिकतम शुल्क 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन रहेगा.

बता दें कि इस नियम से छोटे दुकानदारों को थोड़ी राहत मिली है. P2PM मॉडल के तहत काम करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए MDR जीरो रहेगा. आम यूजर्स के लिए फ्री UPI पेमेंट की कोई मासिक सीमा भी नहीं होगी. इसके अलावा MDR से मिलने वाली कुल रकम का 5% छोटे व्यापारियों के बीच UPI को बढ़ावा देने वाले फंड में दिया जाएगा. बाकी राशि UPI सिस्टम से जुड़े अलग-अलग खिलाड़ियों के बीच बांटी जाएगी, जिसका इस्तेमाल UPI के विस्तार, साइबर सुरक्षा और नई सुविधाओं को विकसित करने में किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: अगर अब 2001 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना चार्ज लगेगा?