आज के समय में बाजार में सब्जी, दूध, दाल और घी खरीदने जाएं तो जेब पर अच्छा-खासा असर पड़ता है. कई बार महीने का बजट बनाना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दशक पहले रोजमर्रा की चीजें कितनी सस्ती मिलती थीं? पुराने समय में 1 रुपए में 1 किलो आलू और 46 रुपए में 2 किलो घी मिलने जैसी कीमतों के दावे आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं.

अब सवाल यह है कि इतने सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई और आज इन चीजों के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? यहां से जरा विस्तार में समझते हैं.

आज कितने रुपए किलो मिल रहा है आलू?

आलू ऐसी सब्जी है जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती है. कभी इसकी कीमत इतनी कम हुआ करती थी कि 1 रुपए में एक किलो आलू मिल जाता था. लेकिन अब इसके लिए कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

21 नवंबर 2026 को देश में आलू का औसत खुदरा भाव करीब 22.97 रुपए प्रति किलो था. यानी आज एक किलो आलू खरीदने के लिए करीब 23 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं.

46 रुपए में मिलता था 2 किलो घी?

पुराने समय में घी भी आज के मुकाबले काफी सस्ता हुआ करता था. दिए गए पुराने दामों के मुताबिक, 46 रुपए में 2 किलो घी मिलने का दावा किया जाता है. यानी एक किलो घी की कीमत करीब 23 रुपए बैठती है.

वहीं, 21 नवंबर 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में देसी घी का औसत खुदरा भाव करीब 718.92 रुपए प्रति किलो था. यानी अब 2 किलो घी खरीदने के लिए करीब 1,438 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं.

कौन सी चीज हुई महंगी?

सरकार के 21 नवंबर 2026 के औसत खुदरा भाव के मुताबिक,

चावल- 48.10 रुपए प्रति किलो

गेहूं- 32.93 रुपए प्रति किलो

आटा- 38.36 रुपए प्रति किलो

अरहर दाल- 136.63 रुपए प्रति किलो

चीनी- 60.81 रुपए प्रति किलो

दूध- 62.20 रुपए प्रति लीटर

प्याज- 53.38 रुपए प्रति किलो

क्यों बढ़ते हैं चीजों के दाम?

किसी भी चीज की कीमत बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं. खेती की लागत, डीजल और ट्रांसपोर्ट का खर्च, मौसम में बदलाव, फसल की पैदावार और बाजार में मांग जैसे कारण कीमतों को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि समय के साथ रोज की चीजों के दाम बदलते रहते हैं. हालांकि, हर चीज की कीमत एक जैसी रफ्तार से नहीं बढ़ती है. कुछ चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, जबकि कुछ के दाम कई बार कम भी हो जाते हैं.

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