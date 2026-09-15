गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस15 अक्टूबर के बाद क्या QR कोड वाला डिब्बा भी बदलना पड़ेगा? दुकानदार दें ध्यान

15 अक्टूबर के बाद क्या QR कोड वाला डिब्बा भी बदलना पड़ेगा? दुकानदार दें ध्यान

केंद्र सरकार ने यूपीआई पेमेंट के नियमों में मंगलवार को ही बदलाव किए हैं. जिसके बाद अब छोटे- बड़े दुकानदारों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या उन्हें पुाना QR कोड और साउंड बॉक्स भी बदलना होगा?

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 15 Sep 2026 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

मंगलवार की शाम ही केंद्र सरकार ने यूपीआई के नियमों में बदलाव किया है. जिसके बाद अब 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का चार्ज लगेगा. ये चार्ज व्यापारियों या कारोबारियों को देना होगा. आम ग्राहकों के लिए कोई चार्ज नहीं है. हालांकि इसी बीच कुछ छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बदलाव के बाद उन्हें अपना पुराना QR कोड और साउंड बॉक्स बदलना होगा? तो आइये जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या बदलना होगा QR कोड?
दरअसल इस नए नियम को लागू करने के बाद NPCI ने इससे जुड़े सवालों के जवाब भी दिए, जो लोगों के मन में आए होंगे. इस FAQ में ही इस बारे में भी बताया गया है कि छोटे दुकानदारों को अपना मौजूदा QR कोड या साउंड बॉक्स बदलना होगा या नहीं. इसका जवाब है- नहीं.

छोटे व्यापारियों को अपने मौजूदा QR कोड को बदलने, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने या नया QR लेने की जरूरत नहीं होगी. उनका मौजूदा यूपीआई QR कोड पहले की तरह काम करता रहेगा. इसी तरह दुकानों पर लगे साउंड बॉक्स को भी बदलने की जरूरत नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: ध्यान दें UPI Users! आपको नहीं देना होगा एक फूटी कौड़ी भी चार्ज, ये दुकानदार-बैंक का मामला

मौजूदा साउंड बॉक्स कर सकते हैं उपयोग
इसका मतलब है कि किसी दुकान पर पहले से लगा हुआ साउड बॉक्स भी बदलने की जरूरत नहीं है. व्यापारी ग्राहकों से UPI के जरिए पैसे लेने के लिए अपने मौजूदा सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्हें केवल नए शुल्क से जुड़े नियमों का ध्यान रखना होगा.

MDR पेमेंट पर लगेगा चार्ज
बता दें कि NPCI के नए नियमों के तहत ये बदलाव 15 अक्टूबर से लागू होंगे. जिसमें 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होने वाला है. ये शुल्क व्यापारी या कारोबारियों से ही से लिया जाएगा. हालांकि 2000 रुपये तक के छोटे UPI ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. MDR की दर 0.4% बताई गई है और हर ट्रांजैक्शन पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी.

ये भी पढ़ें: अगर अब 2001 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना चार्ज लगेगा?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 15 Sep 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
MDR UPI Payment QR CODE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ध्यान दें UPI Users! आपको नहीं देना होगा एक फूटी कौड़ी भी चार्ज, ये दुकानदार-बैंक का मामला
ध्यान दें UPI Users! आपको नहीं देना होगा एक फूटी कौड़ी भी चार्ज, ये दुकानदार-बैंक का मामला
बिजनेस
अगर अब 2001 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना चार्ज लगेगा?
अगर अब 2001 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना चार्ज लगेगा?
बिजनेस
पेट्रोल, बिजली, पानी और सभी Bills पर 5 रुपए लगेगा चार्ज, आम UPI यूजर्स दें ध्यान
पेट्रोल, बिजली, पानी और सभी Bills पर 5 रुपए लगेगा चार्ज, आम UPI यूजर्स दें ध्यान
बिजनेस
जल्दी Ride चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो, Rapido पर CCPA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना
जल्दी Ride चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो, Rapido पर CCPA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Chitra Tripathi: यूपी चुनाव से पहले ‘फूफा’ पर सियासी तंज, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? | UP Election
UPI Payment Update: नए नियम से 2000 से ऊपर पेमेंट पर लगेगा चार्ज? | Breaking | UPI New Rules
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget