हिंदी न्यूज़बिजनेस,अगर 22 सितंबर के बाद भी सस्ता नहीं मिला सामान, तो दर्ज कराएं शिकायत; तुरंत होगा एक्शन

,अगर 22 सितंबर के बाद भी सस्ता नहीं मिला सामान, तो दर्ज कराएं शिकायत; तुरंत होगा एक्शन

GST Reforms: नए सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (https://consumerhelpline.gov.in) के इनग्राम ( Integrated Grievance Redressal Mechanism) पोर्टल पर जीएसटी संबंधित शिकायत करा सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Sep 2025 10:31 AM (IST)

GST Reforms: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर, 2025 से हो रही है. इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी लागू होंगी, जिसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी जैसे कि शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह. सरकार देश में इसे समान रूप से लागू कराने के लिए तत्पर है. इसी के चलते एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं. इसमें आप जीएसटी सुधारों के बाद सामानों के नए रेट, बिलिंग और मिल रही छूट के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

यहां दर्ज कराएं अपनी शिकायत 

नए सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (https://consumerhelpline.gov.in) के इनग्राम ( Integrated Grievance Redressal Mechanism) पोर्टल पर एक अलग कैटेगरी रखी गई है. इसमें आप जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इसमें एक सब-कैटेगरी भी है, जिसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, FMCG, ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स कवर किए गए हैं. 

कॉल या SMS पर भी रख सकेंगे अपनी बात  

आप चाहें तो टोल-फ्री नंबर 1915, NCH ऐप, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या उमंग ऐप के जरिए भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, गुजराती और असमिया सहित 17 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है. शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक यूनिक डॉकेट नंबर भी दिया जाएगा, जिससे आप यह ट्रैक कर सकेंगे कि आपके द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की बात कितनी आगे पहुंची है. समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए डेटा संबंधित कंपनी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  (CBIC) और अन्य नियामकों के साथ साझा किया जाएगा. 

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिकायत संबंधी पोर्टल के शुरू होने से उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि सामानों पर जीएसटी रेट कट का फायदा मिल रहा है या नहीं या कहां लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. इससे रिटेल लेवल पर टैक्स रिफॉर्म अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा. 

इस तरह से सेविंग का लगाए पता

इसके अलावा, सरकार ने एक और पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें आप जीएसटी लागू होने से पहले और इसके लागू हो जाने के बाद चीजों की कीमतों की तुलना कर सकेंगे. इससे आपको आईडिया हो जाएगा कि किस चीज पर आपकी कितनी सेविंग हो रही है. इसके लिए आप सरकार की बनाई गई वेबसाइट http:savingwithgst.in पर जा सकते हैं. इसमें भी कई अलग-अलग तरह की कैटेगरी है जैसे कि फूड आइटम्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नैक्स वगैरह.  

Published at : 21 Sep 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
GST Reforms GST Reforms 2025 GST 2.0 GST Complaints INGRAM GST Grievance Portal
