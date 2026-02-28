हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नहीं, आसमान में हवा की स्पीड से भागेगी Uber Air Taxi; कैसे होगी बुकिंग?

अब भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नहीं, आसमान में हवा की स्पीड से भागेगी Uber Air Taxi; कैसे होगी बुकिंग?

Uber Air Taxi: दुबई में इस साल के अंत तक लोग इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी (Air Taxi) की सवारी कर सकेंगे. इसके बाद इसे धीरे-धीरे दुनिया के बाकी हिस्सों में शुरू किया जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Feb 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

Uber Air Taxi: सड़क पर गाड़ी की सवारी करने वाले हर रोज ट्रैफिक जाम से दो-चार होते हैं. हाथ में टाइम लेकर चलो तो भी कई बार भीड़भाड़ वाली सड़कों में फंसकर लोग अकसर लेट हो ही जाते हैं. आपकी इन्हीं परेशानियों को दूर कर ट्रैवल एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने का बीड़ा Uber ने उठाया है.

आने वाले समय में सबसे बड़े क्विक कॉमर्स ट्रैवल प्लेटफॉर्म में से एक Uber जो सबसे बड़े क्विक कॉमर्स ट्रैवल प्लेटफॉर्म में से एक है, अब सिर्फ़ ज़मीन पर चलने वाली मोबिलिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा. 

सबसे पहले दुबई में शुरू होगी सुविधा

क्विक कॉमर्स और ट्रैवल मार्केट में अपने पैर पसारने की कोशिश में Uber जल्द ही खास Uber Air Taxi लॉन्च करेगा. इसके तहत कंपनी अपने ऐप में कस्टमर्स को Joby Aviation का इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बुक करने का ऑप्शन देगी. Uber अपने कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए Joby Aviation के साथ पार्टनरशिप करेगा.

Uber-Joby पार्टनरशिप के तहत 2026 के आखिर में आपको इसके पहले इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की सवारी करने का मौका मिलेगा. इसे दुनिया के कई शहरों में भी शुरू किए जाने का प्लान है. दुबई दुनिया का पहला शहर होगा, जहां सबसे पहले कस्टमर्स को Uber-Joby एयरक्राफ्ट राइड बुक की सुविधा मिलेगी. इसके बाद मिडिल ईस्ट से अपना दायरा बढ़ाते हुए इसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, यूनाइटेड किंगडम और जापान में भी शुरू किया जाएगा. 

अप्रूवल की पड़ेगी जरूरत

एयर टैक्सी की बुकिंग उतनी ही नॉर्मल होगी, जितनी कि नॉर्मल राइड बुकिंग होती है. ऐप खोलने के बाद आपको एयर टैक्सी बुक करने का ऑप्शन मिलेगा. इस पर डेस्टिनेशन डालने के बाद आपके लिए हवाई सफर संभव हो सकेगा. हालांकि, इसके लिए लोकल अथॉरिटीज से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी.

ब्रिटेन में Uber एयर टैक्सी को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की अप्रूवल की जरूरत होगी. इसके लिए Joby के एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन लेने का प्रॉसेस फाइनल स्टेज में हैं. अपने US कस्टमर बेस को एयर-ट्रैवल की सुविधा देने के लिए Uber पहले ही अपने फ्लीट में 50,000 मील से ज्यादा फ्लाइट टेस्ट कर चुका है.

कैसे होगी बुकिंग?

स्टेप 1: अगर कोई राइडर इलेक्ट्रिक एयर-ट्रैवल सुविधा का मजा लेना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर एप्लिकेशन खोलना होगा.

स्टेप 2: एप्लिकेशन में राइडर को कुछ शहरों में Joby एयरक्राफ्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा.

स्टेप 3: Uber Air टैक्सी का ऑप्शन चुनने के बाद आपको अपना डेस्टिनेशन टाइप कर बुकिंग कन्फर्म करना होगा.

Uber ने एक बयान में कहा, "एक टैप से ऐप आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और सफर के हर हिस्से को बुक किया जा सकेगा – जिसमें Uber Black पिकअप और ड्रॉप-ऑफ भी शामिल है." इसे एक फ्यूचरिस्टिक कदम बताया. Uber-Joby डिजाइन पर बेस्ड यह एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) एयरक्राफ्ट जैसा होगा.  इसकी स्पीड लिमिट करीब 200 मील प्रति घंटा (321 किमी/घंटा) होगी. केबिन में आरामदायक सीटें दी गई हैं. यह एयरक्राफ्ट एक बार में चार पैसेंजर ले जा सकेगा.

ये भी पढ़ें:

GDP Growth Update: इकोनॉमी मोर्चे पर भारत की रफ्तार से पड़ोसियों को लगेगी मिर्ची, नए आंकड़ों में दिख रहा दौड़ती अर्थव्यवस्था की तस्वीर 

Published at : 28 Feb 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Uber Air-taxi Uber Air Taxi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नहीं, आसमान में हवा की स्पीड से भागेगी Uber Air Taxi; कैसे होगी बुकिंग?
अब भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नहीं, आसमान में हवा की स्पीड से भागेगी Uber Air Taxi; कैसे होगी बुकिंग?
बिजनेस
पैसा ही पैसा! 6 साल में 700 परसेंट का मिला रिटर्न, गिरते-संभलते बाजार ने शेयर ने भरी निवेशकों की जेबें
पैसा ही पैसा! 6 साल में 700 परसेंट का मिला रिटर्न, गिरते-संभलते बाजार ने शेयर ने भरी निवेशकों की जेबें
बिजनेस
क्या अपने नाम खुलवा सकते हैं एक से ज्यादा PPF अकाउंट? जान लीजिए पूरा नियम
क्या अपने नाम खुलवा सकते हैं एक से ज्यादा PPF अकाउंट? जान लीजिए पूरा नियम
बिजनेस
बाजार में गिरावट के लेकिन इस आईटी स्टॉक में आया उछाल, भारी बिकवाली के बीच 12 परसेंट चढ़ा शेयर
बाजार में गिरावट के लेकिन इस आईटी स्टॉक में आया उछाल, भारी बिकवाली के बीच 12 परसेंट चढ़ा शेयर
Advertisement

वीडियोज

Mahendra Singh Dhoni को Jharkhand हाउसिंग बोर्ड ने क्यों भेजा नोटिस? | Breaking | ABP News
JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking
Noida Breaking: 50 हजार का इनामी बदमाश Pawan उर्फ कल्लू हुआ ढेर | UP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
राजस्थान
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
'ना दूरी है ना खाई है, Modi हमारा भाई है', प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पहुंचा मुस्लिम समुदाय
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
शिक्षा
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget